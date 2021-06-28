بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل

دليلك في مصر.. إليكم المواقع والنشاطات والمأكولات التي يمكنكم الاستمتاع بها في أرض الكنوز القديمة والحديثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أن القطع الأثرية المصرية المُهرّبة إلى فرنسا سوف تعود إلى مصر قريباً، وفقاً لمنشور على الحساب الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك".

ونجحت السلطات المصرية باسترداد القطع الأثرية بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي.

وأوضح وزيري أن القطع الأثرية تعود إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية، إذ أنها تضم قطعاً تعود لعصور ما قبل التاريخ، والدولة الوسطى، والدولة الحديثة، وحتى العصور المتأخرة.

تسلمت السفارة المصرية في باريس 114 قطعة أثرية تم سرقتها وتهريبها خارج البلاد إلى فرنسا. Credit: Facebook/@moantiquities

ومن أروع القطع التي احتضنتها المجموعة هي تمثال للملك أمنحتب الثالث نُقش عليه "سيد عدالة رع" بالذهب، وباللغة المصرية القديمة.

وليست هذه القطع من مقتنيات المتاحف، أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بل هي نتيجة الحفر خلسة، وفقاً لما هو مذكور في البيان الذي نُشر الجمعة.

ستعود القطع الأثرية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة. Credit: Facebook/@moantiquities

وتضم القطع الأثرية حجر صران، ومجموعة من أدوات الانسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم، وتماثيل من الدولة الحديثة، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخله مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، وغيرها.

خضعت جميع القطع للفحص الأثري. Credit: Facebook/@moantiquities

ويجدر بالذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت مؤخراً 114 قطعة أثرية كانت قد سُرقت، وهُربت خارج البلاد إلى فرنسا.

وخضعت جميع القطع للفحص الأثري، وتم التأكد من أثريتها، وإثبات ملكيتها.