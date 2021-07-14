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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قطر إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين، الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا باللقاحات التي اعتمدتها وزارة الصحة القطرية، مع تطبيق مجموعة جديدة من التدابير المصممة لتسهيل تجربة السفر، إلى جانب الحفاظ على الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواصلة الحد من انتشار الوباء.

وحسب ما ذكره بيان المكتب الإعلامي بقطر للسياحة، دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 12 يوليو/ تموز، حيث سيسمح للأشخاص، الذين تم تطعيمهم بالكامل باللقاحات المعتمدة داخل الدولة، بالزيارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وستسهل الإجراءات الجديدة على المواطنين والمقيمين في دولة قطر عملية السفر من وإلى الدولة، حيث يعفى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل من الحجر الصحي عند عودتهم إلى قطر.

وسيُطلب من كافة القادمين، من المطعمين وغير المطعمين، إجراء فحص (PCR) في غضون 72 ساعة قبل وصولهم إلى قطر.

ويتوجب على جميع المسافرين التحقق من شروط السفر التي يتم نشرها من قبل الدول التي يريدون التوجه إليها قبل السفر، علمًا أن هذه الشروط قابلة للتغيير في أي وقت ودون إشعار مسبق.

وينبغي على المسافرين، من مسافرين دوليين أو مواطنين أو مقيمين، تسجيل بياناتهم وتحميل الشهادات المطلوبة، منها شهادة التطعيم، وإجراء اختبار (PCR) ساري المفعول لرحلتهم، إضافة إلى البيانات الشخصية، وذلك على موقع "احتراز".

ويقدم المسافرين الدوليين طلب الدخول إلى قطر قبل الوصول بمدة لا تقل عن 12 ساعة عبر موقع "احتراز". لذلك ينبغي على كافة المسافرين تقديم طلبات الدخول فور حصولهم على الوثائق المطلوبة، لضمان سير رحلاتهم كما هو مخطط لها.

وطلبت السلطات القطرية من شركات الطيران السماح فقط للمسافرين، الذين يحملون تصريح سفر ساري المفعول لدخول البلاد، بالصعود على متن الطائرة من تاريخ سريان القرار المذكور في الأعلى.

ورغم الإجراءات المطبقة على المسافرين الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارة لدخول قطر من بلدان معينة، إلا أنه يمكن للزوار القادمين من أكثر من 80 دولة زيارة قطر باستخدام "تأشيرة عند الوصول" مجانًا.

أنواع اللقاحات المعتمدة:

لقاح فايزر/ بيونتيك

لقاح مودرنا

لقاح أسترازينيكا

لقاح جونسون آند جونسون

ويجب مرور 14 يومًا على انتهاء برنامج التطعيم.

لقاح سينوفارم

وأوضح البيان أنه يجب الحصول على جرعتين من لقاح سينوفارم.

وسيخضع المسافرين الحاصلين على لقاح سينوفارم كاملًا إلى إجراء اختبار الأجسام المضادة فور وصولهم إلى قطر. وإذا كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية، فسيتم إعفاؤهم من متطلبات الحجر الصحي.

وإذا كانت النتيجة سلبية، فذلك سيتطلب إجراء اختبار (PCR) عند الوصول، وعليه سوف يخضع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا لتصنيف بلد المغادرة.