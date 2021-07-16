اتهام خرائط غوغل بعرض مسارات جبلية للمشي "قد تكون قاتلة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت منظمة تسلق الجبال في اسكتلندا من أن المتنزهين، الذين يتطلعون إلى الوصول لقمة أعلى جبل في البلاد، يتم إرسالهم عبر طرق "يحتمل أن تكون قاتلة" بواسطة خرائط غوغل.

وقالت مؤسسة جون موير ترست، الخميس، إن أعدادًا متزايدة من الأشخاص الذين يستخدمون خرائط غوغل للوصول إلى جبل بن نيفيس، يتم توجيههم عبر طريق "خطير للغاية، حتى بالنسبة للمتسلقين ذوي الخبرة".

ويعد بن نيفيس، وهو مقصد سياحي شهير، أعلى جبل في الجزر البريطانية، ويبلغ ارتفاعه 1،345 مترًا.

ورغم أن الآلاف يتسلقون القمة سنويًا، إلا أن هذه المغامرة لا تخلو من المخاطر، وقد تم تسجيل وفيات على الجبل مؤخرًا هذا العام.

وقال ناثان بيري، وهو ضابط الحفظ بمؤسسة جون موير ترست، في بيان: "المشكلة هي أن خرائط غوغل توجه بعض الزوار إلى موقف سيارات الشلالات، ربما لأنه أقرب موقف سيارات للقمة".

وأضاف بيري: "لكن هذا ليس هو الطريق الصحيح، وغالبًا ما نصادف مجموعات من المشاة عديمي الخبرة متجهين نحو شلالات ستيل أو أعلى المنحدرات الجنوبية لبن نيفيس، معتقدين أن هذا هو الطريق إلى القمة".

وحذرت منظمة تسلق الجبال في اسكتلندا أيضًا من أن الطريق الذي اقترحته خرائط غوغل "يحتمل أن يكون قاتلًا".

Credit: Google/Mountaineering Scotland

وأوضحت هيذر مورنينغ، مستشارة سلامة الجبال بالمنظمة، في بيان: "بالنسبة لأولئك الجدد الذين يمشون على التلال، من المنطقي تمامًا التحقق من خرائط غوغل للحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى الجبل الذي اخترته".

وأضافت أيضًا أن خرائط غوغل اقترحت طرقًا أخرى من شأنها أن توجه المستخدمين نحو "تضاريس مهددة للحياة" عندما سعوا للتنقل بين القمم العالية الأخرى في البلاد.

وقالت: "من السهل جدًا هذه الأيام افتراض أن المعلومات الموجودة على الإنترنت كلها صحيحة ومحدثة وآمنة. وللأسف، تبين التجربة أن هذا ليس هو الحال، وكان هناك عدد من الحوادث مؤخرًا بعد تحميل مسارات من الإنترنت، مسببة إصابة أو ما هو أسوأ".

وتريد المنظمات مشاورة غوغل لإزالة أي طرق "تهدد الحياة"، مضيفة أن المناشدات التي وجهتها جون موير إلى غوغل لم يتم الرد عليها.

وقال متحدث باسم غوغل لشبكة CNN إن الشركة تبحث في الشكاوى.

وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد صممنا خرائط غوغل مع مراعاة السلامة والموثوقية، ونعمل بسرعة للتحقيق في مشكلة التوجيه في بن نيفيس والمناطق المحيطة بها".

وقال إنه "بالإضافة إلى استخدام البيانات الموثوقة والصور عالية الدقة لتحديث الخريطة، نشجع المؤسسات المحلية على توفير معلومات جغرافية حول الطرق من خلال أداة تحميل البيانات الجغرافية الخاصة بنا".