الصين تنهي انتاج "أسرع قطار على وجه الأرض" بنظام النقل المغناطيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انهت الصين انتاج قطار يعمل بتقنية النقل المغناطيسي ليكون بذلك أسرع مركبة على وجه الأرض حاليا.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شنخوا) بتقرير، الثلاثاء، حيث قالت: "غادر القطار المغناطيسي الصيني الجديد فائق السرعة خط الإنتاج الثلاثاء، حيث تبلغ سرعته القصوى المصممة 600 كيلومتر/ساعة، وهي أسرع مركبة أرضية متاحة حاليا على مستوى العالم".

وأضافت الوكالة أنه "تم عرض نظام النقل المغناطيسي الجديد لأول مرة في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين".

ولفتت إلى أن "الصين قامت بتطوير النظام ذاتيا، وهو ما يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية، وفقا لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية (سي آر آر سي)".