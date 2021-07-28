قوة خارقة؟ شاهد كيف خرج متحف المستقبل من إطار دبي وسافر عبر المدينة

شاهد كيف يبدو أكثر المطارات ازدحامًا في العالم مع إعادة افتتاحه في دبي

متعة لمحبي اليوغا في دبي..ممارسة التأمل في "غابة مطيرة" بين أكثر من 3000 نوع من الحيوانات

"نخلة جميرا" في دبي تصل إلى عمر الـ 20 عامًا.. ما الذي جعل المشروع ممكنًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن تساءلت يومًا من الأيام كيف بُني متحف المستقبل في دبي بهذه السرعة؟ هل يمكن أن يكون العمل قد تضمن "قوة خارقة" بحسب البعض؟ أسئلة عديدة ستراودك بمجرد مشاهدة هذا الفيديو الذي نشرته شركة "Lucid Dreams" بدبي.

وفي مقطع الفيديو أدناه ستجد أن شرارة من القوة الخارقة تخرج من إطار دبي، الذي ينطلق منه متحف المستقبل، ليسافر عبر المدينة حتى يحط رحاله إلى جانب شارع الشيخ زايد.

ويقول ميكي هوانغ، المؤسس المشارك والمدير الإبداعي لشركة "Lucid Dreams"، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "نعيش هنا لفترة طويلة، ونتصور مدينة دبي دومًا كمدينة المستقبل، والكثير من الأشخاص الذين يتابعوننا، والذين لا يعيشون هنا، لديهم هذا الانطباع عنها.. نحب ابتكار أفكار تستكشف نوعًا ما مفهوم دبي، مدينة المستقبل".

ولطالما أحب فريق العمل تصميم متحف المستقبل بدبي، الذي لم يبدو مستقبليًا فحسب، بل جعل ميكي يشعر أنه بمثابة سفينة فضائية. وبذلك، استمد إلهامه من فيلم "المنتقمون: الحرب اللانهائية"، حيث يظهر مشهدًا لسفينة فضائية في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويركز مقطع الفيديو على تصميم المتحف وأيضًا على مدى سرعة بناء جميع الأعمال في المدينة.

وبالتالي، أرفقت الشركة مقطع الفيديو لمتحف المستقبل بتعليق: "هل تساءلت يومًا كيف بُني متحف المستقبل بهذه السرعة؟".

وبينما كان يتساءل الفريق من أين يمكن أن يخرج متحف المستقبل، قال أحد الزملاء إنه بمجرد زيارته إلى دبي، قام بتشبيه إطار دبي بالبوابة.

وبالتالي، جُمع المعلمين سويًا، وأصبح إطار دبي هو البوابة التي سيخرج منها متحف المستقبل.

وأوضح ميكي، الذي يعمل في مجال الفن منذ حوالي 16 عامًا، أنه حرص على جعل هذه الفكرة تبدو حقيقية، قائلًا: "كانت عملية سهلة وبسيطة للغاية من حيث التصوير.. المواقع رائعة جدًا، حيث تمكنا من التصوير بمعدات أساسية للغاية، وبالتعاون مع طاقم عمل صغير".

وفيما يتعلق بردود فعل الناس، حاز مقطع الفيديو على أكبر عدد من المشاهدات والكثير من التعليقات الإيجابية، إذ أوضح ميكي أنه "أمر جنوني حقًا".

ويتطلع الفريق إلى انطلاق معرض إكسبو العالمي في مدينة دبي، كونه سيكون بمثابة فرصة للكثير من الأعمال القادمة.