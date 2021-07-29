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الطيران المدني السعودي يعمم تحديثا لإجراءات سفر المواطنين للخارج.. إليكم ما هو

سياحة
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صورة أرشيفية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار إسطنبول 2019
Credit: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية تحديثا لإجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية.

ونص التعميم وفقا لبيان الهيئة على "السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك (المسافرون الذين تقل أعمارهم عن (12) عاماً شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة، والمتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من (6) أشهر، ومن أصيب وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة)".

وسيسري العمل بهذه الإجراءات وفقا لبيان الهيئة ابتداءً من تاريخ 01 / 01 / 1443هـ الموافق 09 / 08 / 2021م.

ويذكر أن هيئة الطيران المدني "تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية"، وفقا لما ورد في البيان.

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