دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، الخميس، عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من الأول من أغسطس/ آب المقبل.

المملكة تعلن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءاً من 1 أغسطس، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا. لتسجيل البيانات المطلوبة: https://t.co/sunQ85LxVM https://t.co/8baZvdf7yI

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذكرت فيه: "يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة".

وأضافت: "يتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home كذلك تسجيل بياناتهم عبر تطبيق ’توكلنا‘، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون".

ولفتت إلى أنه "يمكن للراغبين التقدم للحصول على التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني روح السعودية ’ visitsaudi.com‘".

ونقل التقرير على لسان وزير السياحة أحمد الخطيب، قوله: "نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا.. ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم هامة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي".