تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا حول العالم، وذلك عبر موقعها على الإنترنت.

ويشمل التقييم أربع مستويات، حيث يشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

وفي إرشاداتها الشاملة، توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعدم السفر إلا بعد تلقي التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا.

وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 16 وجهة إلى مستوى مخاطر كوفيد-19 "المرتفع للغاية" الاثنين، بما في ذلك ليبيا.

وتضم الوجهات التي تندرج في فئة "الخطر المرتفع للغاية" أكثر من 500 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبالنسبة إلى الدول العربية، شمل المستوى الرابع الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "مرتفع للغاية" كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، الكويت، والعراق، الصومال، وتونس، وليبيا.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن تصنيف المستوى الرابع يعني أنه يجب على الأشخاص تجنب السفر إلى هذه الوجهات، مشيرًة إلى أنه في حالة ضرورة السفر إلى هذه الوجهات، فيجب تلقي التطعيم الكامل قبل السفر.

أما بالنسبة إلى المستوى الثالث، الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "مرتفع"، فشمل كل من الأردن، وقطر، والمغرب، والأراضي الفلسطينية من الدول العربية.

ووجهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتأكد من الحصول على التطعيم الكامل قبل السفر إلى الوجهات التي تندرج تحت قائمة المستوى الثالث، إذ يجب على المسافرين غير المحصنين تجنب السفر غير الضروري إلى هذه الوجهات.

وشمل المستوى الثاني، الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "متوسط"، كل من مصر وموريتانيا من الدول العربية.

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتأكد من تلقي التطعيم الكامل قبل السفر إلى الوجهات التي تندرج تحت قائمة المستوى الثاني، إذ يجب على المسافرين غير المحصنين والمعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض كوفيد-19 شديد تجنب السفر غير الضروري إلى هذه الوجهات.

أما المستوى الأول، الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "منخفض"، فشمل كل من جيبوتي والسودان وجزر القمر.

ونصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتأكد من الحصول على التطعيم الكامل قبل السفر إلى الوجهات التي تندرج تحت قائمة المستوى الأول.

أما بالنسبة إلى لبنان، والجزائر، وسوريا، واليمن، فتندرج تحت مستوى كوفيد-19 مجهول، وأوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتجنب السفر إلى هذه الوجهات، مشيرًة إلى أنه في حالة ضرورة السفر إلى هذه الوجهات، فيجب تلقي التطعيم الكامل قبل السفر.