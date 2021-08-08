دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيع صقر سعودي نادر في مزاد بالمملكة عبر صفقة قياسية قُدرت قيمتها بمبلغ 270 ألف ريال سعودي (72 ألف دولار)، "ليكون أغلى صقر إنتاج سعودي (حُرْ من حر) كما يعدّ الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط".

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تم بيع الصقر في ثاني ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، السبت، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال العاصمة الرياض.

وينتمي الصقر إلى مزرعة العرادي السعودية للصقور. ويبلغ طوله 17.5 إنشًا، وعرضه 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 جرامات.

وفاز بالصقر على الصقار السعودي متعب منير العيافي، الذي رسى عليه المزاد وقال إنه سيسميه "رغوان".

وأشار إلى أنه يعتزم من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين لأجمل صقور الإنتاج المحلي.

وتبلغ قيمة جائزة أجمل صقر 300 ألف ريال (79 ألف دولار)، أما صاحب المركز الثاني 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، والثالث 100 ألف ريال (26 ألف دولار).

واكتسب العيافي هواية الصقارة من عائلته التي توارثتها أبًا عن جد، وحصد بطولات في مسابقات جمال الخيل. كما يسعى للمنافسة على بطولات مزاين الصقور، في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، وفقا لـ"واس".

وتنطلق نسخة المهرجان الرابعة في الفترة من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

