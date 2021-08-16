أشبه بورقة شجرة عملاقة..ما حقيقة هذه الجوهرة الخفية في أبوظبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال الطبيعة المذهلة لدولة الإمارات تتكشف لنا مع الأيام، وفي العاصمة أبوظبي ظهر عمل فني آخر من إبداع الطبيعة، وهذه المرة على شكل نبات عملاق.

وتقع هذه البحيرة على الجانب الشرقي من جزيرة الجبيل بالقرب من جزيرة زرعة في أبوظبي.

Credit: Mohammed Altunaiji

واستطاع المصور الإماراتي محمد الطناجي أن يبرز الشكل الفريد لهذه البحيرة الشبيه بورقة شجرة عملاقة في أبوظبي من الجو بواسطة طائرة دون طيار "درون".

ويوضح الطناجي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أنه اكتشف وجود هذه البحيرة من خلال بعض الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض المصورين.

ويشير الطناجي إلى أن لكل مصور رؤيته الخاصة ولمسته الإبداعية في التوثيق، لذلك حرص المصور الإماراتي على توثيق البحيرة من زوايا جديدة ليضيف لمسته الخاصة.

ويؤكد الطناجي أن هذه البحيرة تقع بالقرب من جزيرة جبيل في أبوظبي، قائلاً: "الطريق إلى هذه البحيرة قريب جدًا من جزيرة جبيل في أبوظبي، ويُفضل الدخول إلى المنطقة بسيارات الدفع الرباعي إذ تُوجد بها الكثير من العقبات، وتبعد البحيرة عن الشارع مسافة نصف كيلو متر تقريبًا".

وتبرز هذه البحيرة جمالية بيئة أبوظبي وطبيعتها، حسبما ذكره الطناجي.

Credit: Mohammed Altunaiji

ومن وجهة نظر المصور الإماراتي، تتمثل أهمية هذه البحيرة في إمكانية تحول هذه الوجهة إلى موقع جذب للسياح، وسكان دولة الإمارات على حدٍ سواء.

كما أنها، منذ اكتشافها من قبل المصور عمار الحبيب، أصبحت محط أنظار المصورين من هواة التصوير الجوي.

ويشرح الطناجي أن البحيرة لا تحمل اسمًا رسميًا، إلا أنها أصبحت تُعرف بعدة أسماء، أشهرها "Leaf Lake" أي بحيرة ورقة الشجر، كما تُعرف أيضًا باسم "Plant lake" أي بحيرة النبات.

وينصح الطناجي بزيارة الموقع، ليس فقط لمشاهدة بحيرة ورقة الشجر فحسب بل كذلك لاكتشاف البحيرات المجاورة لها، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الموقع الذي تتخذه الحيونات والطيور موئلًا حول تلك البحيرات.