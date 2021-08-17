سحلية ملونة وشفافة بصحراء أبوظبي تكشف عما يُوجد بداخلها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن شاهدت صورة وزغة، وهي نوع من أنواع الزواحف التي يُطلق عليها أيضًا أبو بريص، ذات لون شفاف تسمح لك برؤية أعضائها الداخلية؟

ويرصد ثيو بوسشاو، وهو طالب دكتوراه في علم الأحياء بجامعة جامعة نيويورك أبوظبي، هذه الصورة بعدسة كاميرته في صحراء أبوظبي، خلال رحلة مع ثلاثة باحثين آخرين من مختبره لاستشكاف ما يمكن العثور عليه في مناطق مختلفة.

ما سر الألوان التي تظهر على وزغة رمال الصحارى؟

وستجد أن الجلد في الجزء العلوي هو أكثر شفافية من الجوانب. وبالطبع، يعتمد ذلك على نوعية الوزغة (السحلية)، حيث يحتوي بعضها على أصباغ داكنة أكثر، وبالتالي لا تصبح شفافة مثل الألوان الفاتحة.

Credit: Theo Busschau

وبسبب لونها الشاحب، يمكنك أن تتعرف على أعضاء هذه الوزغة من خلال ألوانها المختلفة. على سبيل المثال، يعكس اللون الأصفر مبيض الأنثى، بينما يشير الأزرق إلى الكبد لأنه عادة ما يكون غامق اللون.

ولكن، أوضح بوسشاو أن الأزرق قد يعكس أيضًا الطعام الذي تتناوله الوزغة، وخصوصًا أنه في الصحراء، يخرج الكثير من النمل، والعث، والخنفساء، ليلًا.

Credit: Theo Busschau

وتعيش وزغة الرمال في أي مكان في الصحراء، وخاصة بين الكثبان الرملية.

ورغم أن هذا النوع من الوزغات يكون شائعًا للغاية في دولة الإمارات، إلا أنه لا تتوفر الكثير من المعلومات عنه، سواء عن دورة تكاثره أو عدد البيض الذي يضعه، أو أي شيء من هذا القبيل.

وبشكل عام، هناك بعض الأنواع من الوزغات التي يكون لديها موسم تكاثري ثابت، بينما تتكاثر أنواع أخرى بشكل متكرر، طالما تتواجد في ظل درجات حرارة ملائمة.

Credit: Theo Busschau

وبينما تُعد وزغات الرمال من أكثر الأنواع شيوعًا التي يراها بوسشاو في الصحراء، إلا أن هناك في الواقع 21 نوعًا من الوزغات المسجلة في دولة الإمارات.

وقال بوسشاو، وهو من جنوب أفريقيا، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يمكن العثور على الأنواع المختلفة في جميع البيئات المختلفة، من المباني، إلى الصحارى الرملية، والجبال.. تبلغ أحجام هذه الزواحف من أبو بريص سيمافور الصغير حوالي 5 سنتيمترات، فيما يبلغ طول الوزغات المدهشة حوالي 15 سنتيمترًا".

ولدى بعض أنواع الوزغات، يكون رأس الذكور أكبر بكثير من الإناث، كما أن جسم الإناث ينبغي أن يكون أكبر حجمًا من الذكور، حتى يسع لتخزين المبايض وتطوير البويضات.

وشعر الكثير من الأشخاص بالذهول لمجرد رؤية صور هذه الوزغة، التي التقطها بوسشاو، والذي يحرص بدوره على استغلال حسابه على موقع "إنستغرام" لمشاركة كل ما هو مثير للاهتمام.