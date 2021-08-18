"لوحة ربانية جميلة" في السعودية.. هذا ما وثقه مصور في جبل رال بالبلاد

ارتفاعه يتجاوز مبنى من 6 طوابق.. هل هذا أطول كهف في السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التفكير بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، يخطر في البال عدد من المشاريع المُبهرة مثل "نيوم"، و"أمالا". ومن الناحية الطبيعية، تحتضن المنطقة وجهات مشوقة مثل جبل رال.

ويقع جبل رال على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرق محافظة الوجه. وكان الجبل محط اهتمام المصور الفوتوغرافي المحب للطبيعة، محمد أحمد الشريف.

"لوحة ربّانية جميلة"

يقع جبل رال على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرق محافظة الوجه في المملكة العربية السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس". Credit: Mohammed Al Sharif

ووفقاً للموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان جبل رال في ما مضي منطقة إستراتيجية مهمة، وممراً لحجاج بيت الله الحرام ضمن ما يعرف قديمًا بدرب الحج المصري.

يُعد جبل رال من أهم المعالم الطبيعية في محافظة الوجه. Credit: Mohammed Al Sharif

وانجذب الشريف إلى الجبل كونه واحداً من المعالم السياحية في المنطقة، وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أعجبني مشهد السحاب وهو يمر على قمم جبل رال.. واستخدمت طائرة درون لتوثيق هذا المنظر الجميل".

وثق المصور محمد الشريف جبل رال. Credit: Mohammed Al Sharif

واتجه المصور إلى جبل رال في منتصف هذا العام تقريباً.

استخدم المصور طائرة "درون" ذاتية القيادة لتصوير المشاهد. Credit: Mohammed Al Sharif

وخلال المشهد الذي وصفه المصور بأنه "لوحة ربانية جميلة"، تظهر السماء الزرقاء وهي تعلو المنطقة الرملية والصحراوية المُحيطة بالجبل.

الطريق إلى جبل رال. Credit: Mohammed Al Sharif

وأكّد المصور أن التصوير بطائرة درون ذاتية القيادة، التي بدأ باستخدامها منذ 5 أعوام، سمحت له بإضافة بُعد جديد للموقع، بعد أن اعتاد على تصويره من الأرض.

ومن خلال أعماله، يهتم الشريف بتوثيق مناظر لا يستطيع المشاهد أن يراها سوى عندما يكون على متن طائرة.

حركة المجرات

كانت الرحلة إلى الجبل ممتعة ومُجهدة في الوقت ذاته، وفقاً للمصور. Credit: Mohammed Al Sharif

وترسم المجرات البعيدة لوحة زاهية أيضاً في المنطقة.

ولذلك، أراد المصور أيضاً إبراز حركة المجرات فوق الجبل عند زيارته للمنطقة.

وإلى جانب كونه متنزهاً لأهالي المحافظة، يتميز جبل رال بظهور حركة المجرات في السماء ليشكل مشهداً ساحراً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وأكّد المصور أن الرحلة إلى الجبل ممتعة، ولكنها تتطلب "جهداً كبيراً" في الوقت ذاته، مشيراً إلى الظلمة الشديدة التي تعم على المكان وخصوصاً عند غياب القمر من السماء.

ويجب زيارة المكان مبكراً لاختيار الوقت والمكان المناسبين عندما يأتي الأمر لتصوير المجرات.

وقد يستغرق التصوير 7 ساعات في بعض الأحيان.

وتظهر حركة المجرة في سماء الجبل من الجهة الجنوبية الشرقية، وتمتد من الغرب والشرق، ويمكن رؤيتها وهي قريبة في أوائل الليل، وقد تكون غير واضحة في الربيع.

وأشارت الوكالة إلى أن فترات الصيف هي موسم ظهور حركة المجرات.