دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، وسيُعفى كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي.

ويجب على المسافرين إبراز نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) صالحة لمدة 72 ساعة قبل المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي.

وسيطلب من المسافرين الملقحين والقادمين من إحدى الدول المدرجة في "القائمة الخضراء" إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي، وفقًا للتحديث.

أما بالنسبة للمسافرين غير الحاصلين على اللقاح والقادمين من إحدى الدول المدرجة في "القائمة الخضراء"، فيجب عليهم إجراء فحص "كوفيد-19" (تحليل PCR) في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي.

وتم إضافة 3 دول إلى القائمة المحدثة، وهي مالطا، والسويد، وأيرلندا.

وفي الوقت ذاته، تم إزالة 5 دول من القائمة، وهي إسرائيل، وأرمينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وجزر المالديف.

وفيما يلي القائمة الخضراء المحدثة للسفر، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أغسطس/ آب 2021، من الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات

البحرين

السعودية

أستراليا

ألبانيا

ألمانيا

أوكرانيا

أيرلندا

بروناي

بلجيكا

بلغاريا

بولندا

تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

التشيك

رومانيا

سنغافورة

السويد

سويسرا

سيشيل

صربيا

الصين

كندا

كوريا الجنوبية

مالطا

المجر

النمسا

موريشيوس

مولدوفا

نيوزيلندا

هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

وتجدر الإشارة إلى أن الدول والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دوريًا بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطبق هذه الإجراءات على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

وفيما يخص ممرات السفر الآمنة فقد أوضحت أنه في حال تلقى المسافر التطعيم بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 /تلقى الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر، فلن يُطلب منه أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية: البحرين، واليونان، وسيشل، وصربيا.

أما بالنسبة للملقحين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص PCR إضافي في اليوم السادس، بينما يتوجب على غير الملقحين القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول و الحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.