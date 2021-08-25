ما هو تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر بسبب فيروس كورونا؟

6 بلدان توصي مراكز السيطرة على الأمراض بتجنب السفر إليها.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثاً لتقييمها لمستويات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم.

ويتضمن التقييم 4 مستويات، ويشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة، بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.

واشتمل المستوى 4 على العديد من البلدان العربية، وهي البحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والصومال، ولبنان، والمغرب.

وتضمن المستوى 3، الأردن، وقطر، وموريتانيا.

وأما المستوى 2، فاشتمل على مصر فقط، بينما تضمن المستوى 1 جيبوتي، وجزر القمر.

ويمكنك إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في الإنفوجرافيك أعلاه: