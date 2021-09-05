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بينها صورة لطائر يلتقط فأرًا حيًا في الجو..اكتشف الصور المذهلة المشاركة في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كُشف عن عدد من الصور المذهلة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021، والتي تضمنت مجموعة من الفهود التي تسبح في نهرٍ هائج، ومشهد للدم يغطي وجه لبؤة.

وتواجد عدد قياسي من المشاركات في النسخة الـ57 للمسابقة، والتي نظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ألق نظرة على بعض الصور الساحرة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021
استُخدم هذا المشهد الذي وثقه المصور النرويجي، أودون ريكاردسن، لمنطقة مغطاة بأسماك رنجة ميتة، وأخرى في طريقها للموت، كدليل في دعوى قضائية ضد مالك لقارب صيد. Credit: Audun Rikardsen/Wildlife Photographer of the Year

وأُطلقت مجموعة مختارة من الصور التي "تلقت إشادة كبيرة" مساء الثلاثاء.

ألق نظرة على بعض الصور الساحرة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021
وثق المصور الأمريكي، جوني أرمسترونج، هذا الثعلب وهو يبحث عن أسماك السلمون النافقة في ألاسكا. Credit: Jonny Armstrong/Wildlife Photographer of the Year

وفي بيان، قالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس: "كانت الجودة الإجمالية للمشاركات، الأمر الذي فاجأنا".

وأضافت كوكس: "مع إلغاء معظم خطط السفر خلال العام الماضي، يبدو أن المصورين قضوا وقتاً إضافياً بالتفكير في الجواهر التي يجب إرسالها".

ألق نظرة على بعض الصور الساحرة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021
التُقطت هذه الصورة للبؤة تغطيها الدماء بواسطة المصورة البريطانية لارا جاكسون في حديقة "سيرينغيتي" الوطنية في تنزانيا. Credit: Lara Jackson/Wildlife Photographer of the Year
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وكانت النتيجة مجموعة من الصور التي تُشجّع على التفكير، والصور التي تذكرنا بالبهجة التي نشعر بها من خلال الطبيعة في هذه الأوقات المظلمة، بحسب ما ذكرته كوكس.

وقام خبراء الصناعة بالاختيار بين 50 ألف مشاركة من مصورين أتوا من 95 دولة.

ألق نظرة على بعض الصور الساحرة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021
وثق المصور وي فو هذا الصراع بين وزغة، وثعبان شجرة ذهبي اللون. Credit: Wei Fu/Wildlife Photographer of the Year

وحكم الخبراء بناءً على "الإبداع، والأصالة، والتميز التقني"، وفقاً للبيان.

وقال مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوج جور: "تُظهر هذه الصور غير العادية التنوع الغني للحياة على الأرض، وهي تثير الفضول، والدهشة".

ألق نظرة على بعض الصور الساحرة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021
أحست المصورة السريلانكية الأسترالية، بوديليني دي سويزا، بالخوف من أن هذه الفهود لن تتمكن من الخروج من نهر فائض في كينيا. Credit: Buddhilini de Soyza/Wildlife Photographer of the Year

وأضاف جور: "يسلط معرض مصور الحياة البرية لهذا العام، الذي يسرد قصة كوكب يخضع للضغط، الضوء على التحديات المُلحّة التي نواجهها، والعمل الجماعي الذي يجب علينا القيام به".

ألق نظرة على بعض الصور الساحرة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021
فراشة "أبولو" تهبط على زهرة في حديقة "Haut-Jura" الإقليمية الطبيعية في فرنسا. Credit: Emelin Dupieux/Wildlife Photographer of the Year

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 12 أكتوبر/تشرين الأول، كما أنهم سيكونون جزءاً من معرض من المقرر افتتاحه بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول، وهو سيستمر إلى 5 يونيو/حزيران من عام 2022.

ألق نظرة على بعض الصور الساحرة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021
التقط المصور الأمريكي، جاك زي، صورة لطائر وهو يأخذ فأراً حياً من والده في الجو. Credit: Jack Zhi/Wildlife Photographer of the Year
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