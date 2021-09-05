دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كُشف عن عدد من الصور المذهلة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021، والتي تضمنت مجموعة من الفهود التي تسبح في نهرٍ هائج، ومشهد للدم يغطي وجه لبؤة.
وتواجد عدد قياسي من المشاركات في النسخة الـ57 للمسابقة، والتي نظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن.
وأُطلقت مجموعة مختارة من الصور التي "تلقت إشادة كبيرة" مساء الثلاثاء.
وفي بيان، قالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس: "كانت الجودة الإجمالية للمشاركات، الأمر الذي فاجأنا".
وأضافت كوكس: "مع إلغاء معظم خطط السفر خلال العام الماضي، يبدو أن المصورين قضوا وقتاً إضافياً بالتفكير في الجواهر التي يجب إرسالها".
وكانت النتيجة مجموعة من الصور التي تُشجّع على التفكير، والصور التي تذكرنا بالبهجة التي نشعر بها من خلال الطبيعة في هذه الأوقات المظلمة، بحسب ما ذكرته كوكس.
وقام خبراء الصناعة بالاختيار بين 50 ألف مشاركة من مصورين أتوا من 95 دولة.
وحكم الخبراء بناءً على "الإبداع، والأصالة، والتميز التقني"، وفقاً للبيان.
وقال مدير متحف التاريخ الطبيعي، دوج جور: "تُظهر هذه الصور غير العادية التنوع الغني للحياة على الأرض، وهي تثير الفضول، والدهشة".
وأضاف جور: "يسلط معرض مصور الحياة البرية لهذا العام، الذي يسرد قصة كوكب يخضع للضغط، الضوء على التحديات المُلحّة التي نواجهها، والعمل الجماعي الذي يجب علينا القيام به".
وسيتم الإعلان عن الفائزين في 12 أكتوبر/تشرين الأول، كما أنهم سيكونون جزءاً من معرض من المقرر افتتاحه بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول، وهو سيستمر إلى 5 يونيو/حزيران من عام 2022.