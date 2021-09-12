بلدان تُعلن عن خطط لإعادة فتح حدودها أمام السياح..ما هي؟

هكذا تبدو فيتنام مع وجود 300 إصابة كورونا دون حدوث وفيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقترب موسم الخريف، ومعه اقترب الموسم السابع من العيش مع الجائحة.

ولكن في الوقت ذاته، لدى العديد من الأشخاص خطط سفر لما تبقى من الصيف.

وفيما يلي آخر التطورات عن وضع السفر وسط الجائحة

1. فرنسا تحظر المسافرين الأمريكيين غير الملقحين

إذا أراد السياح الأمريكيون فرصة للعب كرة الطائرة على الشاطئ بسان مالو في فرنسا، فسيحتاجون إلى تلقي التطعيم . Credit: Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images

أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية - وأهم وجهة سياحية - تزيل الولايات المتحدة من قائمة السفر الآمن، باتباع توصيات الاتحاد الأوروبي في أعقاب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أمريكا.

وصدر الخميس مرسوم حكومي فرنسي، بنقل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من القائمة "الخضراء" للبلاد، إلى القائمة "البرتقالية"، مما يحظر فعليًا السفر غير الضروري إلى فرنسا للزوار غير الملقحين.

ومع ذلك، فإن الحذر متبادل، إذ أضيفت فرنسا إلى قائمة المخاطر الأعلى فئة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي فئة "المستوى الرابع: كوفيد-19 مرتفع للغاية" - مرة أخرى في 9 أغسطس/ آب الماضي، مما يعني أن المواطنين الأمريكيين يُنصحون بتجنب السفر غير الضروري إلى هناك.

2. إسبانيا تفعل الشيء ذاته

وقالت وزارة الصحة لـCNN الثلاثاء، في تغيير عن السياسة التي كانت متبعة في وقت سابق هذا الصيف، إن إسبانيا تسمح بدخول السياح القادمين من الولايات المتحدة فقط، إذا تلقوا التطعيم بالكامل.

وتنص القاعدة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، أنه يجب على أن الزوار من الولايات المتحدة في حالات "السفر غير الضروري"، مثل السياحة، إظهار "شهادة تطعيم تعترف بها وزارة الصحة (الإسبانية) على أنها صالحة".

ومثل فرنسا، تندرج إسبانيا ضمن فئة المستوى الرابع في أعلى مستويات المخاطر ضمن قائمة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

3. كوبا ستبدأ في إعادة فتح حدودها في نوفمبر/ تشرين الثاني

وأعلنت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوبا أن الجزيرة ستبدأ في إعادة فتح الحدود في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، رغم من الارتفاع الأخير في حالات "كوفيد-19".

وأغلقت كوبا أبوابها خلال معظم فترات الجائحة، الأمر الذي أصاب صناعة السياحة المحلية بشدة.

ووفقًا لوزارة الصحة الكوبية، تلقى أكثر من أربعة ملايين شخص في الجزيرة التطعيم بالكامل باللقاحات المطورة محليًا في الجزيرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة السياحة نُشر الاثنين أن كوبا ستعيد فتح الحدود تدريجياً اعتبارًا من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولن تطلب من المسافرين إجراء فحص PCR عند الوصول.

4. إسرائيل ستعيد فتح أبوابها أمام مجموعات صغيرة من السياح هذا الشهر

مطار بن غوريون في إسرائيل Credit: Ronen Zvulun/Reuters

سيسمح برنامج إسرائيلي رائد ببدء السياحة لمجموعات سياحية أجنبية صغيرة من دول مختارة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في 5 سبتمبر/أيلول إن المجموعات السياحية التي تلقت التطعيم بالكامل والتي تضم ما بين 5 إلى 30 شخصًا من دول مدرجة ضمن قوائم السفر الخضراء، والصفراء، والبرتقالية، سيُسمح لها بدخول البلاد.

ولن يُسمح للسياح الأفراد بالدخول بلا مجموعة سياحية، مع استثناءات للأشخاص الذين يزورون أفراد الأسرة.

5. إعادة فتح جزيرة "فو كوك" الفيتنامية الشهر المقبل

جزيرة "فو كوك" في فيتنام Credit: Shutterstock

اتخذت فيتنام موقفًا صارمًا مع قيود "كوفيد-19"، وهذا الأسبوع حُكم على رجل بالسجن لمدة خمس أعوام لنشره الفيروس، ولكن لا تزال هناك خطط لإحياء صناعة السياحة فيها.

وتأمل السلطات المحلية في إعادة فتح ملاذ جزيرة "فو كوك" للسياح الأجانب اعتبارًا من الشهر المقبل، لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر.

وتشتهر الجزيرة التي تبلغ مساحتها 222 ميلًا مربعًا بشواطئها الخلابة، بما في ذلك شاطئ "ساو بيتش"، و"لونغ بيتش"، و"أونج لانج بيتش".

6. إضافة جامايكا وسريلانكا إلى قائمة "لا تسافر" في الولايات المتحدة

جامايكا Credit: Courtesy Maison Ferrand

وتُعتبر جامايكا في منطقة البحر الكاريبي وسريلانكا في جنوب آسيا، من بين الجزر الأستوائية التي تشتهر بالسياح، وهما من أحدث الإضافات إلى قائمة مراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للوجهات الأكثر خطورة لـ"كوفيد-19".

وتنضم الوجهتان إلى كل من اليونان، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وجزر الباهاما، والعديد من أماكن العطلات الأخرى المحبوبة.

7. انتقاد حكومة المملكة المتحدة بسبب طوابير طويلة في مطار لندن هيثرو

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي طوابير طويلة في مطار هيثرو بلندن، حيث عادت العائلات من رحلاتها إلى الخارج في الوقت المناسب للفصل الدراسي الجديد.

وتزايدت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادعى البعض أنهم بقوا ينتظرون لساعات.

وانتقد المكتب الإعلامي للمطار قوة الحدود البريطانية في 4 سبتمبر/ أيلول قائلاً: "نحن آسفون للغاية لأن الركاب واجهوا أوقات انتظار غير مقبولة الليلة الماضية (3 سبتمبر) بسبب قلة ضباط حرس الحدود في الخدمة".

وقد تلغي حكومة المملكة المتحدة نظام إشارات المرور الخاصة بالسفر في غضون أسابيع، وفقًا لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية، ويمكن استبدالها بإستراتيجية جديدة تسمح للمسافرين الذين تلقوا التطعيم بتخطي الحجر الصحي إلى البلدان التي لديها مستويات عالية من التطعيم مثل المملكة المتحدة.

8. تحديد "أفضل مدن العالم"

جاءت طوكيو باليابان في المرتبة العاشرة ضمن قائمة "أفضل مدن العالم" Credit: Ali Atmaca/Anadolu Agency/Getty Images

وتم تتويج مدينة سان فرانسيسكو، المشهورة عالميًا بالفعل بفضل جسرها المذهل بلونه الأحمر، ومشهد المطاعم الرائع، وقطاع التكنولوجيا المزدهر بلقب "أفضل مدينة في العالم"، وفقًا لمجلة "تايم أوت".

وأشارت "تايم أوت" إلى أن "المزيج الذي لا يُهزم من التقدم، والقبول، والاستدامة في سان فرانسيسكو" جعلها في مركز الصدارة. كما أشادت "تايم أوت" بالمدينة لاستجابتها للوباء، وتفاخرها بإحدى أعلى معدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

9. موكب عيد الشكر السنوي "Macy's Thanksgiving Day" سيكون طبيعيًا أكثر بقليل هذا العام

وسيعود موكب "Macy's Thanksgiving Day" إلى مسار تقليدي في عام 2021، وسيتمكن الجمهور مرة أخرى من الاصطفاف في شوارع منطقة مانهاتن الأمريكية، لمشاهدته.

ومع ذلك، سيكون وضع الكمامات مطلوبًا من المشاركين، والمتطوعين، والموظفين، وسيُطبق تفويض اللقاح، مع استثناءات قليلة.

وسيتم الإعلان عن مواقع المشاهدة العامة وإرشادات الدخول والقيود في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

10. استراتيجية اللقاح لدى شركة خطوط دلتا الجوية

وأعلنت شركة الطيران الأمريكية "دلتا"، في أواخر أغسطس/ آب الماضي أنه رغم من أنها لم تفرض التطعيمات للموظفين، إلا أن أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم بعد 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيواجهون زيادة في التأمين الصحي للشركة تصل إلى 200 دولار شهريًا.

وذكرت الشركة، الجمعة، أنه منذ الإعلان، ارتفع معدل تطعيم الموظفين بالفعل من 74% إلى 79%، وهي قفزة كبيرة في حوالي أسبوعين. ولا يزال هناك حوالي 20 ألف موظف غير ملقح في الشركة.