أستراليا تختبر جوازات سفر خاصة بلقاح كورونا استعدادًا لفتح البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينفض الأستراليون الغبار عن جوازات السفر، بعدما أعلنت الحكومة الفدرالية في البلاد، عن بدء تجربة جوازات السفر الخاصة بلقاح فيروس كورونا، والتي ستشمل بعض الدول، خلال المرحلة الأخيرة قبل فتح أستراليا أبوابها مجددًا على العالم.

ورغم أن أستراليا كانت قد أغلقت حدودها منذ نحو 18 شهراً بهدف السيطرة على وباء "كوفيد 19"، إلا أنها تسعى حاليًا إلى تخفيف القيود في البلاد، بعد ارتفاع معدل التلقيح.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسن إنه سيسمح للناس بالسفر خارج البلاد، حين تصل نسبة السكان البالغين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح إلى 80%.

واستعداداً لإعادة فتح البلاد، أوضح وزير التجارة والسياحة الأسترالي دان تيهان الأحد أن الحكومة ستختبر جوازات السفر الخاصة باللقاح في عدد من وجهات السفر الرئيسة، وذلك عبر المهمات الديبلوماسية خارج البلاد.

وتشمل هذه المرحلة الدول التالية: سنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جزر المحيط الهادئ المجاورة.

وأشار تيهان إلى أن البلاد ستعتمد استمارة مع رمز الاستجابة السريع المرتبط بجوازات السفر بهدف التحقق من سجلات الوافدين والمسافرين، مضيفًا أنه "حين تفتح الحدود الدولية نريد التأكد من أن الناس يمكنها السفر مجدداً"، لافتًا إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة القيام بالأعمال التحضيرية.

وذكر تيهان أنّه يجب على الوافدين تلقي لقاحات معترف بها من قبل إدارة السلع العلاجية (TGA) في أستراليا، والتي تضم "فايزر"، و"أسترازينيكا"، و"مودرنا" و"جانسن سيلاغ".

وتأتي خطوة فتح الحدود الاسترالية الدولية بعدما تمكنت البلاد من احتواء انتشار متحوّر "دلتا" لفيروس كورونا، الذي تفشى في كل من سيدني، وملبورن، وكانبرا.

ومن المتوقع، أن تصل نسبة السكان البالغين الذين تلقوا جرعتي اللقاح إلى 80% في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويأمل موريسون أن يستبدل الحجر الصحي المنزلي، نظام الحجر الفندقي، وذلك بالنسبة للوافدين إلى البلاد.

وفي مقابل ذلك، قد تواجه أستراليا مشكلة أكبر بسبب نقص المقاعد على خطوط الطيران الدولية، إذ حذر قطاع المطارات من أن شركات الطيران تحتاج إلى توجيه واستعداد اكثر لاستئناف مساراتها الجوية مع البلاد.

ومن المتوقع، أن تستأنف شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" رحلاتها الدولية الشهر المقبل، وذلك رغم عدد الطائرات القليل المتوفر على كل من المسارات الدولية.

وقال المتحدث باسم شركة طيران سينغافورة كارل شوبرت لمحطة 7 News”" المتعاونة مع CNN إن شركته لم تحصل بعد على الالتزام الذي كانت تتطلع إليه من الحكومة الاسترالية، مشيرًأ إلى ضرورة "اجتماع الحكومات، والشركاء، والمطارات، وشركات لمناقشة ما سيكون عليه الأمر في الواقع لدى إعادة فتح الحدود في البلاد".