رائد فضاء أمريكي يلتقط صورة لموطن المومياوات الملكية بالقاهرة

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) --كشف رائد الفضاء الأمريكي روبرت كمبرد عن صورة ليلية تبرز سحر العاصمة المصرية القاهرة من الفضاء، مشيرًا إلى أهم المعالم التي تشتهر بها، وموقعها على ضفاف النيل، وتواجد المتحف المصري، والمومياوات الملكية.

Cairo is shining brightly from @Space_Station. Cairo, Egypt’s capital, is set on the Nile River. At its heart is Tahrir Square and the vast Egyptian Museum, a trove of antiquities including royal mummies and gilded King Tutankhamun artifacts. https://t.co/lTGP5k0l3d

وشارك كمبرد وهو رائد فضاء من وكالة ناسا للفضاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة للقاهرة والتي تبرز فيها أضواء المدينة ليلاً.

وكتب كمبرد معلقًا على الصورة: "القاهرة تتلألأ من محطة الفضاء الدولية"، مضيفًا: "تقع القاهرة، عاصمة مصر، على نهر النيل. ويقع في قلبها ميدان التحرير والمتحف المصري الواسع، ومجموعة من الآثار بما في ذلك المومياوات الملكية، والتحف المذهبة للملك توت عنخ آمون".

ولم تكن هذه الصورة الأولى التي نشرها رائد اللفضاء الأمريكي لمصر من الفضاء.

The Nile river feeding into Lake Nasser in Egypt. Lake Nasser is a vast reservoir in southern Egypt and northern Sudan. It is one of the largest man-made lakes in the world. https://t.co/ufKnlaU4EI

وكشف رائد الفضاء الأمريكي سابقًا عن صورة لمصر من الفضاء تبرز نهر النيل وبحيرة ناصر التي تُعد إحدى أكبر البحيرات الصناعية في العالم، عبر حسابه على "تويتر" في وقت سابق من هذا العام. وكتب معلّقًا: "يغذي نهر النيل بحيرة ناصر في مصر، بحيرة ناصر هي خزان ضخم في جنوب مصر وشمال السودان، وواحدة من أكبر البحيرات التى صنعها الإنسان فى العالم".