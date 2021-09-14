فيديو

رائد فضاء أمريكي يلتقط صورة لموطن المومياوات الملكية بالقاهرة

سياحة
نشر
دقيقة قراءة
ميدان التحرير
أضاءت مسلة رمسيس الثاني المحاطة بالكباش الأربعة من الحجر الرملي وسط الدوار الرئيسي لميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2021، خلال حدث موكب المومياوات الملكية.Credit: Photo by MAHMOUD KHALED/AFP via Getty Images

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) --كشف رائد الفضاء الأمريكي روبرت كمبرد عن صورة ليلية تبرز سحر العاصمة المصرية القاهرة من الفضاء، مشيرًا إلى أهم المعالم التي تشتهر بها، وموقعها على ضفاف النيل، وتواجد المتحف المصري، والمومياوات الملكية.

وشارك كمبرد وهو رائد فضاء من وكالة ناسا للفضاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورة للقاهرة والتي تبرز فيها أضواء المدينة ليلاً.

وكتب كمبرد معلقًا على الصورة: "القاهرة تتلألأ من محطة الفضاء الدولية"، مضيفًا: "تقع القاهرة، عاصمة مصر، على نهر النيل. ويقع في قلبها ميدان التحرير والمتحف المصري الواسع، ومجموعة من الآثار بما في ذلك المومياوات الملكية، والتحف المذهبة للملك توت عنخ آمون".

قد يهمك أيضاً

بعد أعوام من بنائه في مصر..اكتشف المرقد الأخير الذي سيحتضن كنوز توت عنخ آمون

ولم تكن هذه الصورة الأولى التي نشرها رائد اللفضاء الأمريكي لمصر من الفضاء. 

وكشف رائد الفضاء الأمريكي سابقًا عن صورة لمصر من الفضاء تبرز نهر النيل وبحيرة ناصر التي تُعد إحدى أكبر البحيرات الصناعية في العالم، عبر حسابه على "تويتر" في وقت سابق من هذا العام. وكتب معلّقًا: "يغذي نهر النيل بحيرة ناصر في مصر، بحيرة ناصر هي خزان ضخم في جنوب مصر وشمال السودان، وواحدة من أكبر البحيرات التى صنعها الإنسان فى العالم".

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.