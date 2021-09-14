جبل بُرع ..مصور يوثق بقايا غابات شبه استوائية في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مساحات خضراء تنتشر لأبعد ما تصل إليه عيناك.. هذا ما ستختبره بجبل بُرع في اليمن.

وتتواجد واحدة من آخر بقايا الغابات شبه الاستوائية الواسعة في شبه الجزيرة العربية، إلى الشرق من مدينة الحديدة، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لمجلس الترويج السياحي في اليمن.

خضار ساحر

يحتضن جبل بُرع في اليمن واحدة من آخر بقايا الغابات شبه الاستوائية الواسعة في شبه الجزيرة العربية. Credit: Eng Saleh Abdallah (@sasayemeni)

ووصف مجلس الترويج السياحي في اليمن غابات جبل بُرع بأنها عبارة عن "بقايا رائعة من العصر الماضي"، إذ تكتسي منحدراتها بنباتات متنوعة تشكّل غطاء باللون الأخضر الزاهي.

وثق المصور صالح عبدالله جمال هذا الجبل. Credit: Eng Saleh Abdallah (@sasayemeni)

واختبر المصور صالح عبدالله، وهو من مواليد مديرية بُرَع في اليمن، روائع الجبل عند زيارته له مرة قبل عامين، ثم مجدداً في هذا العام.

وقال عبدالله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنه شعر بالحماس لتوثيق جبل بُرع لأسباب عديدة، ومنها تميزه "بطابعه الريفي، وطابعه المعماري الخاص".

مشهد جميل من جبل بُرَع في اليمن. Credit: Eng Saleh Abdallah (@sasayemeni)

وأشار المصور إلى أن المساحات الخضراء في الجبل موسمية، ولا تستمر طوال العام.

وخلال طفولته، يتذكر عبدالله مجيء الكثير من السياح على مستوى العالم لزيارة جبل بُرع، ولم يقتصر الزوار على أشخاص من البلدان العربية فقط.

"طبيعة بحتة"

بعض المساكن في الجبل. Credit: Eng Saleh Abdallah (@sasayemeni)

وحرص عبدالله على إظهار الطابع المعماري للمنازل المتناثرة على الجبل، والمزارع التي تتواجد فيه، ومساحاته الخضراء.

يتزين الجبل بأنواع مختلفة من النباتات. Credit: Eng Saleh Abdallah (@sasayemeni)

وأشار مجلس الترويج السياحي إلى أن منحدرات الجبل الجنوبية الغربية تكتسي بأشجار الأكاسيا، والمر، إضافةً لحوالي 50 نوعاً من أنواع النباتات الشائعة في الوديان الضيقة للجرف السفلي، مثل "omberetum molle"، و"Terminalia brownii"، وغيرها.

وأما الوادي الغربي المنخفض، فيحتضن نباتات مثل "Breonadia salicina" الشهيرة بأخشابها، والصنوبر المسماري المتميز برائحة أزهاره الجميلة.

سيُحيط بك اللون الأخضر عند زيارة الجبل. Credit: Eng Saleh Abdallah (@sasayemeni)

وتتميز الغابات بثرائها الحيواني أيضاً واحتضانها للطيور المهاجرة، والفراشات، والضباع، ومجموعات كبيرة من قردة البابون. كما شوهدت النمور هناك حديثًا.

وليس الطريق لهذا الجبل سهلاً بالضرورة، إذ تتسم الطرق بوعورتها، وتوجد بعض القرى والمناطق التي يتعذر الوصول إليها، إلا عن طريق المشي لساعات.