دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رجّحت دراسة فريق سعودي عالمي مشترك أن يكون موقع الجمل بمنطقة الجوف (شمال المملكة)، من أقدم المواقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

الدراسة، المنشورة في مجلة علوم الآثار، أظهرت نتائج علمية جديدة حول تاريخ موقع الجمل، الذي يضم 21 نحتاً مجسمًا، منها 17 نحتاً مجسماً لجِمال واثنان من فصيلة الخيليات، ونحت آخر لم تتضح هويته.

وأشارت النتائج إلى أن الموقع يعود لفترة العصر الحجري الحديث ما بين 5200 - 5600 سنة قبل الميلاد.

واحتفى وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بنتائج الدراسة ونشر مقطع فيديو لموقع الجمل عبر حسابه في تويتر.

موقع الجمل بالجوف يرجح أنه من أقدم المواقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 الباحثون من: هيئة التراث وجامعة الملك سعود والمركز الفرنسي للأبحاث ومعهد ماكس بلانك وجامعة برلين الحرة وجامعة أكسفورد وغيرها. المجلة: مجلة علوم الآثار. #رؤية_السعودية_2030 https://t.co/qz23ZkutrE