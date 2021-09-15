السعودية: دراسة ترجح أن موقع الجمل شمال المملكة من أقدم مواقع نحت الحيوانات بالعالم

سياحة
نشر
دقيقة قراءة
موقع الجمل في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية
Credit: From Twitter/@BadrFAlSaud

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رجّحت دراسة فريق سعودي عالمي مشترك أن يكون موقع الجمل بمنطقة الجوف (شمال المملكة)، من أقدم المواقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

الدراسة، المنشورة في مجلة علوم الآثار، أظهرت نتائج علمية جديدة حول تاريخ موقع الجمل، الذي يضم 21 نحتاً مجسمًا، منها 17 نحتاً مجسماً لجِمال واثنان من فصيلة الخيليات، ونحت آخر لم تتضح هويته.

وأشارت النتائج إلى أن الموقع يعود لفترة العصر الحجري الحديث ما بين 5200 - 5600 سنة قبل الميلاد.

واحتفى وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بنتائج الدراسة ونشر مقطع فيديو لموقع الجمل عبر حسابه في تويتر.

 

واستخدم الفريق العلمي المكون من باحثين من هيئة التراث وجامعة الملك سعود والمركز الفرنسي للأبحاث وجامعة برلين الحرة وجامعة أكسفورد وغيرها، عددًا من الطرق العلمية بهدف معرفة تاريخ الموقع بدقة عالية.
كما أظهرت نتائج الدراسة مرور الموقع بثلاث مراحل زمنية، بين تنفيذ أعمال النحت، وغياب البشر وهجر الموقع، ثم مرحلة بدء تضرر المجسمات المنحوتة وتساقط بعض أجزائها بفعل العوامل الطبيعية.
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.