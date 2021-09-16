منها غرف علوية.. نظرة على التصاميم المستقبلية لمقصورات الطائرات

تعرف إلى مميزات مقصورة الطائرة في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُعلن عن فوز مفهوم لحمام طائرة يعمل بدون لمس، ومقعد اقتصادي من الجيل القادم في مسابقة سنوية، تسلّط الضوء على ابتكارات خاصة بمقصورات الطائرات، يمكنها إعادة تشكيل مستقبل الطيران.

وفاز تصميم الحمام الذي يعمل بدون لمس، الخاص بالشركة الفرنسية لتصميم المقصورات "Safran"، بفئة السفر الجوي النظيف والآمن ضمن جوائز "كريستال كابين" لهذا العام، بينما حصل مفهوم "Interspace" المدعوم من قبل "Safran" على جائزة اختيار الحكام.

وأُعلن عن التصاميم الفائزة في حفل افتراضي كجزء من معرض "Aircraft Interiors Expo" لعام 2021، وهو حدث يعرض الابتكار في مجال تصميم المقصورات.

وعادةً ما تُكرّم الجوائز ثماني فئات، ولكنها اقتصرت على جائزتين رئيسيتين هذا العام في أعقاب جائحة "كوفيد-19".

مقعد اقتصادي من الجيل القادم

يأتي هذا التصميم الجديد لمقاعد الطائرات مع "أجنحة مُبطّنة". Credit: Courtesy Francesca Street/CNN

ويشتمل تصميم مقعد "Interspace" على جناحين مبطنين يمكن طيهما يدوياً نحو المقعد وخارجه لمنح المسافرين خصوصية إضافية، ومنحهم مكاناً لوضع رأسهم والحصول على بعض الراحة في الرحلة.

ويُعد تصميم ابتكار "Interspace" من بنات أفكار "Universal Movement"، وهي شركة متفرعة من شركة "New Territory" للتصميم، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها.

وتتعاون الشركة مع "Safran" لتحويل المفهوم إلى الحقيقة.

اختبرت CNN هذا المفهوم عند إطلاقه في لندن. Credit: Courtesy Francesca Street/CNN

واختبرت CNN نموذجاً أولياً لـ"Interspace" عند عرض المقعد لأول مرة في قمة "Aircraft Cabin Innovation" في عام 2019.

تهدف هذه المقاعد إلى توفير المزيد من الراحة للمسافرين خارج مقصورة درجة رجال الأعمال. Credit: Courtesy Francesca Street/CNN

ووفرت الأجنحة خصوصية إضافية، كما كان الاتكاء على جناح واحد مريحاً بشكل مفاجئ.

مستقبل المقصورة الاقتصادية

صورة لمفهوم "CLOUD CAPSULE". Credit: Courtesy Crystal Cabin Awards

وقال رئيس جمعية جوائز "كريستال كابين"، لوكاس كايستنر، إن هيئة الجوائز لاحظت وجود اتجاه حديث نحو توفير "خصوصية متزايدة" في المقصورة الاقتصادية.

وعلى سبيل المثال، يتخيل مفهوم "CLOUD CAPSULE" من شركة "Toyota Boshoku"، والتي كانت ضمن القائمة المختصرة لاختيار الحكام لهذا العام، مقصورة طائرة تتمتع بمستويين، وتستخدم المنطقة فوق المقاعد الاقتصادية كمساحة إضافية للركاب.

من المفترض أن يجعل هذا التصميم السفر في الدرجة الاقتصادية أكثر أماناً، ومتعةً، وراحةً. Credit: Courtesy Crystal Cabin Awards

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة اليابانية، من المفترض أن يجعل التصميم السفر في الدرجة الاقتصادية أكثر أماناً، ومتعةً، وراحةً، مع منح شركات الطيران المزيد من الفرص لكسب الإيرادات.

ووصفت الشركة التجربة بأنها "غرفة متعددة الأغراض تعادل تجربة مقاعد درجة رجال الأعمال".

مشروع "Chaise Longue Economy Seat". Credit: Courtesy Crystal Cabin Awards

وكان مشروع "Chaise Longue Economy Seat" من أكثر التصاميم الجذابة ضمن قائمة اختيار الحكام المطولة، وهو عبارة عن مقصورة ذات مستويين تتناوب بين المقاعد الموجودة على الأرض، والمقاعد التي ترتفع بضعة أقدام عن الأرض.

حلول صحية

وفي الوقت ذاته، اعترفت فئة السفر الجوي النظيف والآمن بالمفاهيم التي سعت إلى خلق بيئة جوية أكثر أماناً.

وكان ابتكار "Holographic Controller" من "Rosen Aviation" من ضمن التصاميم المرشحة البارزة، وهو عبارة عن لوح تحكم لمضيفي الطيران يحتضن مستشعرات الحركة بدلاً من الأزرار.

وقدمت شركة "Collins Aerospace" حلاً يتمثل بضوء مُعقِّم لمقصورات الطائرات يُسمى "Lilac-UV"، وهو يعقم الأجزاء الداخلية للطائرة.

وفي عام 2022، تخطط جوائز "كريستال كابين" للعودة إلى فئاتها الثمانية الأصلية، وقال كايستنر لـCNN إنه يتوقع استمرار التركيز على السلامة والنظافة على متن الرحلات الجوية.