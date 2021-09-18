دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الشيف السعودي، توفيق القادري، عن الأكلات المفضلة التي كان يعدها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة آخرين.

وتحدث القادري، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" الرسمية التي وصفته بـ"شيف الملوك"، عن أبرز القادة الذين تناولوا طعامه، موضحًا أنه سبق أن طبخ لعدد من ملوك السعودية، من بينهم الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان، فضلا عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأوضح القادري أن الملكين، فهد وعبدالله، كانا يفضلان الأكلات الحجازية، من مكة والمدينة المنورة وجدة.

وقال القادري إن الملك سلمان بن عبدالعزيز يفضل "المنتو والفرموز واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني"، والأكلات الحجازية بصفة عامة.

في حين كان سلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد يطلب منه أكلة "القنبوري" العمانية، التي كان يجيدها إلى حد كبير، حسب قوله.