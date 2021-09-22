إلقاء القبض على ثنائي في شاحنة مليئة بدجاج KFC في نيوزيلندا..والسبب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن أُلقي القبض على شخصين أثناء محاولتهما دخول أكبر مدينة في نيوزيلندا، يوم الأحد، في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا، وجدت الشرطة صندوق سيارتهما "مليئًا بوجبات دجاج كنتاكي المقلي".

وبموجب إجراءات الإغلاق في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وفقًا لمستوى التنبيه 4، وهو الأكثر صرامة في البلاد، تظل المطاعم مغلقة، بما في ذلك خدمات الطلبات الخارجية.

ويجب على الجميع البقاء في المنزل، مع السماح بترك الخدمات الأساسية مفتوحة.

وتُصنف بقية نيوزيلندا تحت المستوى 2، حيث تُفتح المطاعم، والمقاهي، والحانات، والنوادي الليلية، ويُسمح للمقيمين بمغادرة منازلهم.

وقال متحدث باسم الشرطة النيوزيلندية في بيان، يوم الاثنين، إن الشرطة كانت تقوم بدوريات في الطرق الخلفية بالقرب من ضواحي أوكلاند، عندما لاحظت وجود سيارة مريبة.

وبمجرد رؤية ضباط الشرطة، انعطفت السيارة، ثم انطلقت قبل أن تتوقف في النهاية، بحسب ما أوضحه بيان.

وعند تفتيش السيارة، عثرت الشرطة على كمية كبيرة من وجبات دجاج كنتاكي المقلية (KFC)، وأكثر من 100 ألف دولار نيوزيلندي، أي 70 ألف دولار، و"أكياس تخزين فارغة".

وتُظهر صور الشرطة ما لا يقل عن ثلاثة صناديق من الدجاج، وحوالي 10 أكواب من سلطة الملفوف، بالإضافة إلى كيس كبير من البطاطس المقلية، وأربعة أكياس كبيرة تحتوي على أطعمة أخرى من "KFC".

رجلان يسافران من هاميلتون إلى أوكلاند، وفي صندوق سيارتهما كمية كبيرة من وجبات KFC و70 ألف دولار. Credit: New Zealand Police

وقالت الشرطة إن الرجلين، الذين يبلغان من العمر 23 و30 عامًا، كانا يسافران إلى أوكلاند من هاميلتون، على بعد 75 ميلًا جنوب المدينة.

وأوضحت الشرطة أن الرجلين سيمثلان أمام المحكمة بتهمة انتهاك النظام الصحي النيوزيلندي، مضيفة: "من المرجح أن يتم توجيه المزيد من الاتهامات".

وبموجب قانون الاستجابة للصحة العامة لـ"كوفيد-19" في البلاد، يمكن أن تؤدي محاولة الثنائي المحفوفة بالمخاطر إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة تصل إلى 4 آلاف دولار نيوزيلندي، أي 2800 دولار.

وستنتقل أوكلاند إلى مستوى التنبيه 3 يوم الثلاثاء الساعة 11.59 مساءً بحسب التوقيت المحلي. وتحت هذا المستوى، يمكن التنقل فقط إلى الأماكن المسموح بها مثل المدرسة والعمل.

وأبلغت نيوزيلندا عن أكثر من 4,800 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، و27 حالة وفاة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين، وفقًا لبيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز.