السمك يلمس اللسان أولًا..كيف تتناول السوشي مثل ياباني محترف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --نظريًا، يُعتبر تناول السوشي ببساطة أمرًا ممتعًا، كيفما قرّرت ذلك: وقوفًا أم جلوسًا، بيديك أم مستخدمًا عيدان الأكل، مغمّسًا بصلصة الصويا أو مع الوسابي، أو تبتلعه بقضمة واحدة أو أكثر.

لكن، تذكّر أنّ آداب تناول السوشي تتغيّر من مكان إلى آخر، لا سيّما إذا رغبت في اتباع خطى سكان طوكيو بذلك.

ويمكن للنصائح التالية أن تفصل المبتدئين عن غير المبتدئين، سواء كنت تتناول الطعام في سلسلة مطاعم اقتصادية، أو في المؤسسات القديمة في حي غينزا الراقي في طوكيو.

ويعود تاريخ صناعة السوشي في اليابان إلى القرن العاشر. ويُعتبر ناريزوشي، الصنف الأوّلي لهذا المطبخ الشهير، ويُصنع من الأسماك المخمّرة التي تُحفظ بالملح والأرز غير المطهي.

أما "إيدوما" فهي من أصناف السوشي المألوفة في أيامنا هذه، والتي يعود ابتكارها الى القرن التاسع عشر. وتتألف من الـ "نيجيري" أي السمك مع الأرز المضغوط، ويمكن أن تعلوها عشرات الأنواع من المأكولات البحرية والمكونات الأخرى، وليس الأسماك فقط.

كيف تتناول السوشي؟

ويخضع الطاهي إلى ساعات طويلة ومكثّفة من التدريب الذي قد يمتد إلى سنوات، حتى يتقن تقطيع السمك الباهظ الثمن.

وحصل مطعم "سوشي ساوادا"، في طوكيو، على نجمتي ميشلان، ويحتوي على سبعة مقاعد فقط. ويُعتبر عرين السوشي بسبب سعي الطاهي الخبير كوجي ساوادا الدائم لإتقان عمله.

ويتبّل ساوادا مقاديره لصناعة أصناف السوشي بخليط من صلصة الصويا، أو برشة ملح البحر قبل أن يمزجها بالأرز.

ويقترح أن أفضل طريقة لتناول قطعة السوشي هي الإمساك بها، وقلبها رأسًا على عقب، ثمّ تغميسها قليلًا من جهة السمك. ووضعها في الفم. ويحدّد ساوادا أنّ "على السمك أن يلمس اللسان أولًا".

أما الهدف العملي من قلب القطعة فهو تجنّب تداعي الأرز عند تغميسه مباشرة في الصلصة، وعدم تركه يشرب الكثير منها، ما قد يؤثر سلباً على التوازن المرجو في نكهة السوشي.

مزج الواسابي باعتدال

ويحصل كل مرتاد لمطعم سوشي (سوشي-يا) على منشفة صغيرة (او-شيبوري) لتنظيف أصابعه قبل الأكل وبعد تناول كل قطعة.

ويرافق وعاء فيه زنجبيل مخلل حلو المذاق، يُعرف بـ “غاري"، صلصة الصويا، وتًستخدم العيدان لوضع بعضًا منها على لوحة السوشي "غيتا"، من أجل ترطيب سقف الحلق.

وأثناء تحضير الطاهي لقطع السوشي، سيضيف الواسابي المبروش (فجل ياباني حار) إلى كتلة الأرز عند رصّ السوشي.

وإذا كنت تتساءل: متى تمزج الواسابي مع صلصة الصويا؟ فالإجابة هي عندما تتناول الساشيمي (السمك النيء من دون أرز السوشي المرصوص)، وهذا الأمر لا يسري على السوشي.

إيجابيات وسلبيات استخدام عيدان الأكل

وثمة علاقة غريزية عند تناول الطعام بالأصابع. وهذا الفعل يستوجب تناول السوشي بشكل عفوي. ويفضّل سوادا ألا تؤكل قطع السوشي بعيدان الأكل، رغم أنه يضعها على لوحة الطعام التي يعدها. وفي هذا الإطار يقول: "تناول الطعام باليدين هو الوسيلة الأفضل"، مضيفًا: "مثلما نتناول الكاري في الهند".

وقال الطاهي غوه سايتو الذي يعمل في مطعم "ماغوروبيتو" للسوشي في طوكيو، إنّ "غالبية الزبائن يستخدمون عيدان الأكل لأسباب لها علاقة بالنظافة".

وكان سايتو قد تابع صفوفاً عدة قبل سنوات، مع أستاذة الطبخ في طوكيو يومي سوني، التي تفضل استخدام عيدان الطعام لأناقتهما، رغم أنها توافق على أنّ "استخدام عيدان الطعام قد يكون صعباً عند قلب السوشي رأسا على عقب لتغميسها بالصلصة". كما أنها قد تضغط على حبيبات الأرز وتغير محتواها أو قد يفقد المستخدم السيطرة عليها فتتهاوى، وتحدث فوضى.

تجنب الخطوات الناقصة عند الطلب

لن تقع لدى العديد من مطاعم السوشي على لائحة بأنواع السوشي التي تُعدّها، لكن سيقدّم لك الطاهي مروحة من الأسعار المختلفة لأطباق محدّدة. وعليه يكون طعامك أقرب إلى جولة تذوق لأفضل ما تمّ إعداده في هذا اليوم. طبعًا بإمكان عاشق السوشي طلب أصناف بعينها، لكن كلفتها ستكون باهظة لأنها ستصنع بناء لطلبك.

ولا يُحبذ أن تنتظر قطعة السوشي المقدمة إليك طازجة وقتًا طويلًا قبل ابتلاعها لأن الحرارة، والنسيج والرطوبة تغيّر من طعمها. لذا تقدم مطاعم السوشي التجارية أصنافًا أوسع للزبون، من تلك المقدّمة في المطاعم التقليدية العريقة حيث للطاهي دورًا يلعبه.

وتقدّم غالبية مطاعم السوشي التجارية أطباقاً معدّة مسبقًا. وفي حال لم ترغب ببعض الأصناف، يمكنك أن تشير إليه وتلحقه بعبارة "ناشي كوداساي" (لا تضع لي ذلك، رجاء). وإذا لم كنت مقتدرًا، وتريد أن يقدّم لك الطاهي أفضل ما لديه، قل له "أو-ماكاسي شيماسو" (سأترك الأمر لك).

وتقدّم العديد من مطاعم السوشي التجارية حصصًا مؤلفة من قطعتين، لكن المطاعم الأقل كلفة هي التي يمكنك فيها تناول وجبتك وقوفًا، وطلب قطعة واحدة من كل صنف ترغب به.