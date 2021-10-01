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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت ممن يندمجون بأفلام جرائم القتل ويشاركون تحليلاتهم الخاصة حول الجاني قبل نهاية الفيلم؟ لن يكون هناك ضرورة أن تبدي رأيك من خلف الشاشة، بينما يمكن أن تتواجد في موقع الجريمة نفسها وتستجوب المشتبه بهم!

وفي تجربة The Murder Mystery، أي ”جريمة القتل الغامضة“، يُدعى الضيوف على متن مطعم عائم، والاستمتاع بوجبة طعام من 3 أطباق، أثناء إبحارهم على ساحل دبي ومحاولة حل جريمة القتل.

Credit: The Murder Mystery Experience

وسيُقدم للضيوف بعض الأدلة وفرص لاستجواب المشتبه بهم، وهم عبارة عن فريق من الممثلين ذوي خبرة عالية، حتى يتم التعرف على الجاني.

ويبقى الهدف هو أن يحظى الضيوف بفرصة العمل كفريق والشعور وكأنهم في فيلم أو برنامج تلفزيوني.

وتعد هذه الرحلات بمثابة أمسية جميلة تناسب كلًا من الأزواج والأصدقاء وزملاء العمل.

Credit: The Murder Mystery Experience

وتُقام تجربة The Murder Mystery يومي الخميس 30 سبتمبر/ أيلول والجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الثاني. وينطلق العرضان من مرسى دبي.

Credit: The Murder Mystery Experience

وفي 30 سبتمبر/ أيلول، الذي صادف يوم الخميس، قدمت التجربة عرضًا تحت اسم The Bachelor، وهو تكريم للبرنامج التلفزيوني الشهير، حيث يبحث براد جيمس عن المرأة التي يحلم بزواجها.

وعند تصفية المتسابقين الخمسة النهائيين، حيث تقام النهائيات الحية على متن قارب قبالة ساحل دبي، لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، مع وقوع جريمة قتل ينبغي حلها.

Credit: The Murder Mystery Experience

وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يصادف اليوم الجمعة، تتكرر التجربة مجددًا مع برنامج Secret Agent الذي يحظى بشعبية كبيرة. ففي رحلة مليئة بالحركة والمغامرة والتجسس، يحاول أن يتعرف الضيوف على هوية قاتل أكبر عميل سري في العالم.

ويقول مدير تجربة The Murder Mystery، بيت غريفين، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "من خلال مؤامراتنا الذكية والجذابة، يستمتع الضيوف دائمًا بالعرض الغامر الذي يجدون أنفسهم فيه.. إنها التجربة الوحيدة التي تجمع بين رحلة عشاء بحرية مع حل لغز جريمة قتل".

وبالطبع، سيحاول الضيوف حل جريمة القتل بنهاية المساء.

وسيتم تقديم الأدلة للضيوف وتشجيعهم على التفاعل مع الشخصيات المختلفة. وبالطبع، هناك جوائز لمن يستطيع التخمين بشكل صحيح.