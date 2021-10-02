شركة عربية تتصدر.. تصنيف جديد لأفضل 10 شركات طيران في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن عامًا رائعًا بالنسبة إلى شركات الطيران، وذلك بفضل تأثير جائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران، ولكن بالنسبة لإحدى شركلت الطيران في الشرق الأوسط، أصبح العام أفضل كثيرًا.

واحتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى في أحدث تصنيف لأفضل شركات الطيران في العالم من قبل شركة "سكاي تراكس" البريطانية، وهي هيئة مراجعة تنتج أيضًا قائمة سنوية منتظرة بشدة لأفضل المطارات.

أفضل شركة طيران في العالم لعام 2021، وفقًا لتصنيف "سكاي تراكس"، هي الخطوط الجوية القطرية. Credit: Zheng Huansong/Xinhua via Getty Images

وتأتي جائزة شركة الطيران التي تتخذ من الدوحة مقراً لها في أعقاب فوزها السابق بجوائز موقع Airline Ratings لهذا العام.

ويتم التصويت على جوائز أفضل خطوط طيران في العالم من قبل المسافرين من خلال استطلاع رأي العملاء، والذي امتد هذه المرة منذ سبتمبر/ أيلول 2019 حتى يوليو/ تموز 2021.

وسُئل المسافرون عن أداء وجودة أكثر من 350 شركة طيران عالمية.

وجاءت شركة الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الثانية في قائمة "سكاي تراكس"، بينما احتلت "خطوط أول نيبون الجوية" اليابانية المرتبة الثالثة.

وهذه هي المرة السادسة التي تفوز فيها الخطوط الجوية القطرية بجائزة "سكاي تراكس" الأولى.

كما حازت هذا العام على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل صالة طيران على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمة تقديم الطعام على متن درجة رجال الأعمال.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس"، إدوارد بليستيد، في بيان حول النتائج: "من الواضح أن الخطوط الجوية القطرية حافظت على معاييرها العالية للابتكار والخدمة، سواء في الأوقات العادية أو من خلال الوباء العالمي الحالي".

احتلت طيران الإمارات المرتبة الرابعة في قائمة "سكاي تراكس". Credit: James D. Morgan/Getty Images

واختتمت كل من طيران الإمارات والخطوط الجوية اليابانية المراكز الخمسة الأولى في "سكاي تراكس".

تحلق أثناء الجائحة

لقد كان عام أقل من عادي بالنسبة لصناعة الطيران، مع بقاء العديد من شركات النقل على الأرض لمعظم الأشهر الـ 18 الماضية. واستبدلت "سكاي تراكس" احتفالها الشخصي المعتاد بإعلان عبر الإنترنت هذا العام.

وبقيت طائرات الخطوط الجوية القطرية نشطة للغاية في الأجواء خلال الجائحة.

وتعليقًا على الفوز، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في بيان: "لم نتخل أبدًا عن عملائنا المخلصين عندما كانوا في أمس الحاجة إلينا، وواصلنا الطيران لإحضار الأشخاص إلى منازلهم وطبقنا إجراءات صارمة للسلامة البيولوجية لتوفير طمأنينة قوية للمسافرين، كل ذلك مع الاستمرار في الابتكار لضمان بقائنا شركة الطيران المفضلة لملايين الركاب في جميع أنحاء العالم".

احتلت الخطوط الجوية السنغافورية المرتبة الثانية على قائمة أفضل شركات الطيران لعام 2021، وفازت بأفضل طاقم ضيافة في العالم، وأفضل شركة طيران في آسيا، وأفضل درجة أولى في العالم، وأفضل خدمة تقديم الطعام على متن الدرجة السياحية Credit: Roslan Rahman/AFP/Getty Images

كما توجت الخطوط الجوية السنغافورية بالمركز الثاني كأفضل شركة طيران في آسيا، وفازت بجائزة أفضل طاقم مقصورة، وأفضل درجة أولى في العالم، وأفضل مقعد للدرجة الأولى في العالم، وأفضل خدمة تقديم الطعام على متن الدرجة السياحية.

واختيرت خطوط أول نيبون الجوية اليابانية كأنظف كابينة طيران في العالم، وأفضل خدمات المطارات في العالم، وأفضل طاقم طيران في آسيا، وأفضل صالة من الدرجة الأولى في آسيا.

وكانت الخطوط الجوية اليابانية غائبة عن أفضل 10 شركات في قائمة "سكاي تراكس" لعام 2019، ولكنها جاءت هذا العام في المرتبة الخامسة.

وفي الوقت ذاته، احتلت لوفتهانزا والخطوط الجوية التايلاندية المرتبة التاسعة والعاشرة في عام 2019، ولكنهما تراجعتا في المخططات هذا العام إلى المركز الـ13 والـ23 على التوالي.

احتلت الخطوط الجوية الفرنسية المركز العاشر في قائمة أفضل شركات الطيران لعام 2021 Credit: JP Pariente/Sipa via AP Images

وتوجت "سكاي تراكس" الخطوط الجوية الفرنسية بجائزة أفضل شركة طيران في أوروبا، في حين كانت شركة الطيران الوطنية الفرنسية أيضًا شركة الطيران الأوروبية الوحيدة التي اقتحمت المرتبة العاشرة الأولى بشكل عام.

واحتلت الخطوط الجوية البريطانية المرتبة 11 في القائمة الإجمالية، وفازت بجائزة أفضل شركة طيران في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أفضل طاقم طيران في أوروبا وأفضل خدمة تموين على متن الطائرة على الدرجة الاقتصادية الممتازة.

وفي سوق الولايات المتحدة، توجت خطوط دلتا الجوية بجائزة أفضل شركة طيران في أمريكا الشمالية وحصلت على جائزة أفضل مقعد طيران على الدرجة السياحية الممتازة، وأفضل درجة رجال الأعمال في أمريكا الشمالية، وأفضل درجة اقتصادية متميزة في أمريكا الشمالية.

وفيما يلي جوائز أفضل شركات الطيران لعام 2021 حسب تصنيف "سكاي تراكس"

أفضل شركات الطيران في العالم لعام 2021

الخطوط الجوية القطرية الخطوط الجوية السنغافورية خطوط "أول نيبون" (كل اليابان) الجوية طيران الإمارات الخطوط الجوية اليابانية خطوط كاثاي باسيفيك الجوية إيفا للطيران خطوط كانتاس الجوية خطوط هاينان الجوية الخطوط الجوية الفرنسية

كبائن الطيران الأكثر نظافة في العالم 2021

خطوط "أول نيبون" الجوية الخطوط الجوية السنغافورية الخطوط الجوية اليابانية الخطوط الجوية القطرية إيفا للطيران خطوط كاثي باسيفيك الجوية خطوط آسيانا الجوية الخطوط الجوية الكورية خطوط هاينان الجوية الخطوط الجوية السويسرية الدولية

أفضل خطوط طيران بحسب المنطقة للعام 2021

شمال أوروبا – فين إير

أوروبا الغربية – الخطوط الجوية الفرنسية

أوروبا الشرقية – الخطوط الجوية الروسية أيروفلوت

إفريقيا – الخطوط الجوية الإثيوبية

أستراليا/ المحيط الهادئ – خطوط كانتاس الجوية

آسيا الوسطى/ الهند – طيران أستانا

الصين – خطوط هاينان الجوية

أميركا الوسطى/ الكاريبي – خطوط كوبا الجوية

أميركا الجنوبية – أميركا اللاتينية

أميركا الشمالية – خطوط دلتا الجوية

آسيا – الخطوط الجوية السنغافورية

الشرق الأوسط – الخطوط الجوية القطرية

أوروبا – الخطوط الجوية الفرنسية

أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم لعام 2021

طيران آسيا خطوط ساوث ويست الجوية سكوت للطيران خطوط فيولينغ الجوية خطوط إنديغو الجوية إيزي جيت خطوط جيت ستار الجوية رايان إير جيت ستار آسيا طيران ناس

أفضل فريق مقصورة في العالم 2021

الخطوط الجوية السنغافورية خطوط أول نيبون الجوية الخطوط الجوية التايلاندية غارودا إندونيسيا الخطوط الجوية اليابانية خطوط هاينان الجوية إيفا إير خطوط آسيانا الجوية خطوط كاثي باسيفيك الجوية الخطوط الجوية القطرية

أفضل مقاعد طيران لعام 2021

الدرجة الاقتصادية – الخطوط الجوية اليابانية

الدرجة الاقتصادية الممتازة – خطوط دلتا الجوية

درجة رجال الأعمال – الخطوط الجوية القطرية

الدرجة الأولى – الخطوط الجوية السنغافورية