الهند تفتح ذراعيها مجدّدًا لاستقبال السيّاح بعد 18 شهرًا من الإقفال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الحكومة الهندية، الخميس، عن استئنافها منح تأشيرات الدخول للزائرين الأجانب، بعد انقطاع دام 18 شهرًا، بسبب جائحة "كوفيد-19".

ووفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الداخلية، بإمكان السياح الوافدين على متن رحلات جوية خاصة مستأجرة الدخول إلى الهند بدءًا من 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. أما الرحلات الأخرى فسيُسمح لركّابها بالدخول بدءًا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتستكمل هذه الخطوة خطوات سابقة تمت في الأشهر الفائتة، عندما منحت الهند تأشيرات دخول للوافدين بهدف العمل، والديبلوماسيّين، والطلاب.

وجاء في البيان أيضًا، أنّه يتوجّب على "كل السيّاح، وشركات النقل الدولية، وكل الجهات الفاعلة في محطات الهبوط، الالتزام بالبروتوكولات والقواعد المتّصلة بـ"كوفيد-19” الصادرة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة".

وبحسب الأرقام الرسمية، استقبلت الهند 10،6 مليون سائح عام 2019 الذي سبق الجائحة. وبلغت وبلغت عائدات السياحة من النقد الأجنبي 28.6 مليار دولار بالعام 2018.

وكانت الهند، مطلع هذا العام، المركز العالمي لجائحة "كوفيد-19" التي منها انطلق المتحوّر "دلتا"، حيث سُجّلت آلاف الوفيات يوميًّا، خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو .

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، سجّلت الهند إلى اليوم 449،856 حالة وفاة، و33،894،312 حالة إصابة. مع الإشارة إلى أنّ النسبة الإجمالية من السكان الذين تلقوا اللقاح كاملًا بلغت 18،63%.

وقد وضعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، نصائح لمواطنيها الراغبين بزيارة الهند بشأن الواقع الوبائي هناك، مصنّفةً "مستوى التفشي بالدرجة الثانية، وبأنّ المخاطر معتدلة". وقالت إنه يتوجّب على من يرغب بالسفر إلى الهند أن يكون تلقى اللقاح المضاد لـ"كورونا" بالكامل. أمّا غير المحصّنين فعليهم تجنّب الرحلات غير الضرورية.