ليس ثلجًا.. ما سرّ سطوع هذا الجبل بشكل مشرق في إيران؟

نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن سمعت عن جبل جاشك الملحي في إيران؟ بياضه الناصع سيجعلك تعتقد للحظات أنك تقف أمام جبل ثلجي، حيث تمتزج ألوانًا متباينة عند سفحه، ما يجعل البعض يلقبه بـ"ملح قوس القزح" (شاهد الفيديو أعلاه).

ويوثق المصور الإيراني، مهدي غلامي، بعض المشاهد لجبل جاشك الملحي (أو قبة جاشك الملحية)، الذي يعكس "مناظر طبيعية جميلة للغاية"، بحسب ما قاله لموقع CNN بالعربية.

وبحسب موقع "Visit Iran"، تقع قبة جاشك الملحية في الجانب الشمالي من جبل جاشك بارتفاع 1,350 كيلومترًا، في الطرف الجنوبي لجبل زاغروس.

ويبلغ طول هذه القبة الملحية 12 كيلومترًا وعرضها أربعة كيلومترات ونصف، وتنتشر على مساحة تصل إلى 3,650 هكتارًا، أي حوالي 36.5 كيلومترًا مربعًا.

ويمكن العثور على قبة الملح هذه على بعد 144 كيلومتراً جنوب شرق بندر بوشهر، و60 كيلومتراً من خورموج، و15 كيلومتراً من مدينة كاكي في محافظة بوشهر في إيران.

وهذه القبة ليست سوى واحدة من 114 قبة ملحية في جنوب إيران.

وتتميز قبة جاشك الملحية ببياضها الذي يضيء بشكل مشرق، ما يجعلها تبدو كجبل ثلجي.

وتتواجد أجزاء أخرى من هذه القبة الملحية عند سفح الجبل، وتعكس ألوانًا برتقالية وصفراء وحمراء ورمادية، ما يدّل على وجود عناصر معدنية.

وبذلك، تُعرف القبة أيضًا باسم "ملح قوس القزح".

وبحسب ما ذكره موقع "Visit Iran"، يُعد سطوع قبة جاشك الملحية كبيرًا جدًا إلى درجة أنه يمكن رؤيته في صورة مأخوذة من محطة فضائية تابعة لـ"ناسا" في عام 2006.

وتتواجد بعض الأنهار الجليدية الملحية في الجانب الشرقي من هذه القبة.

ورغم أنها ليست أنهارًا جليدية حقيقية نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في جنوب إيران، إلا أنه يمكن مقارنتها بها، فضلًا عن شلالات المياه المالحة الجميلة في قبة جاشك الملحية.

وهذه الشلالات ليست حقيقية في الواقع، بل هي عبارة عن تدفقات من الملح.

ويمكن تتبع التعرية المائية في جميع أنحاء القبة. وعلى سبيل المثال، يمكن مشاهدة الكهوف التي تكونت نتيجة ذوبان الرواسب الملحية.

وتعيش الكثير من الحيوانات على هذه الأراضي، مثل الماعز البري، والثعلب، والضباع، والطيور، والحجل، وبعض أنواع الزواحف وغيرها الكثير.

ولم يواجه المصور الإيراني أي تحديات خلال عملية التصوير، لكنه أشار إلى صعوبة تسلّق هذا الجبل الذي يحتاج لحوالي 6 ساعات صعودًا و6 ساعات أخرى نزولًا.

ونالت مشاهد غلامي إعجاب العديد من الأشخاص، الذين تفاجأوا بوجود هذا الجبل في إيران، علمًا أنه ليس مشهورًا جدًا في البلاد، بحسب ما أوضحه المصور.

وإذا كنت تخطط لزيارة قبة جاشك الملحية، فينصحك غلامي باستخدام سيارات الدفع الأمامي بسبب أرض الجبل الوعرة.

وأشار المصور الإيراني إلى عدم وجود أي منطقة إقامة بالقرب من هذا الجبل، لذلك يجب الحرص على تكون مجهزًا جيدًا لمدة يوم واحد على الأقل، وحمل ما يكفي من الماء والطعام وارتداء أحذية خاصة للتجول في المنطقة.