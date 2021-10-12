أشبه بفيلم خيال علمي..كندي يوثق اكتشافه لبحيرة صفراء في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى قد يبدو هذا المشهد الجوي خارجًا من أحد أفلام الخيال العلمي، إلا أنه يعود لبحيرة ملحية في صحراء العاصمة الإماراتية أبوظبي، اكتشفها مصور كندي بمحض الصدفة.

وتقع هذه البحيرة الملحية في صحراء منطقة الوثبة، التي تبعد 30 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة أبوظبي.

وفي مقطع فيديو وثقه بواسطة طائرة دون طيار "درون"، يظهر الكندي، يوان بلورد، وهو يعبر بحذر حواف البحيرة، التي تتميز بلون أصفر برّاق.

Credit: Yoann Plourde/@yoannplourde

وقال بلورد لموقع CNN بالعربية، إنه اكتشف هذه البحيرة المثيرة للاهتمام بمحض الصدفة، إذ كان يتجه إلى بحيرة ملحية أخرى بالموقع ذاته، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي.

ويحرص بلورد، وهو مهندس معماري مقيم في دبي، على زيارة المواقع الطبيعية الفريدة من نوعها وتوثيقها بزوايا جديدة تحمل توقيعه، إذ يتخذ من الطبيعة مصدرًا للإلهام، على حد تعبيره.

وأوضح بلورد: "كمهندس معماري، دائمًا ما أبحث عن مثل هذه الأنواع من الجواهر الخفية، حيث تتسنى لي الفرصة للعثور على القليل من الإلهام من وحي الطبيعة".

ويشير بلورد، الذي يجد في التصوير شغفًا له، إلى "سحر مشهد البحيرة من الجو"، حين تتغير زوايا الرؤية وتتغير معها شكل البحيرة لتبدو على هيئة رأس الفيل.

تتخذ البحيرة من الجو شكل رأس الفيل Credit: Yoann Plourde/@yoannplourde

وأضاف بلورد: "دئمًا ما يذهلني النظر إلى زوايا مختلفة من موقع ما، إذ يمكن أن تفاجئك الطبيعة اعتمادًا على كيفية نظرتك إليها"، واصفًا البحيرة، التي يتباين لونها بين الأصفر والأخضر، بأنها مختلفة تمامًا عما اعتاد رؤيته أو اعتاد غالبية الناس على رؤيته عند النظر إلى بحيرة ما، إذ أن لونها اللافت للنظر يجعلك تشعر و"كأنها بحيرة تتضمن مادة كيميائية التي تظهر غالبًا بأفلام الخيال العلمي، إلا أنها ليسك كذلك".

وأشار بلورد إلى أنه "من المدهش حقًا رؤية مثل هذا اللون الزاهي للغاية في جسم مائي من هذا القبيل".

ونال مقطع الفيديو، الذي شاركه بلورد عبر حسابه على موقع "انستغرام"، الإشادة والإعجاب من قبل متابعيه، ومنهم من اقتراح أفكار أسماء للبحيرة. كما أثار المقطع فضول بعض المصورين حول كيفية تصوير البحيرة من تلك الزاوية.