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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف عن الصور الفائزة في مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام بعد تقديم عدد قياسي من المشاركات، وقد توجت لقطة رائعة تحت الماء بالجائزة الأولى.

وشهدت النسخة الـ57 من المسابقة التي نظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن، 50 ألف مشاركة من 95 دولة تتنافس على الجائزة من بينها صورة لعنكبوت سام مختبئ تحت السرير وصراع بين اثنين من حيوانات الرنة.

فاز المصور الإسرائيلي الكندي جيل ويزين بفئة "الحياة البرية الحضرية" بعد العثور على عنكبوت برازيلي سام تحت سريره. Credit: Gil Wizen/Wildlife Photographer of the Year

وتوج المصور الفرنسي تحت الماء لوران باليستا بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2021 عن صورته لأسماك الهامور المموهة وسط سحابة من البيض والحيوانات المنوية في محمية المحيط الحيوي في فاكارافا، بولينيزيا الفرنسية.

فاز المصور الإيطالي ستيفانو أونترثينير بفئة "السلوك: الثدييات" عن صورته لاثنين من حيوانات الرنة يتصارعان من أجل السيطرة. Credit: Stefano Unterthiner/Wildlife Photographer of the Year

وعاد باليستا إلى بحيرة فاكارافا لمدة خمس سنوات متتالية لالتقاط التفريخ السنوي الذي يحدث حول اكتمال القمر في يوليو/ تموز. وصرّح المتحف في بيان صحفي الثلاثاء إن أسماك الهامور المموهة تُعد من الأنواع المعرضة للخطر والمهددة بالإفراط في صيد الأسماك.

لفت المصور الأسترالي آدم أوزويل الانتباه إلى استغلال الفيلة في فئة "التصوير الصحفي" Credit: Adam Oswell/Wildlife Photographer of the Year

وقال مدير متحف التاريخ الطبيعي دوغ جور في بيان صحفي "في ما يمكن أن يكون عامًا محوريًا للكوكب، مع إجراء مناقشات حيوية في COP15 و COP26، تُعد لقطة لوران باليستا بمثابة تذكير مقنع بما قد نخسره إذا لم نتعامل مع تأثير البشرية على كوكبنا".

التقط المصور الفائز بمصور الحياة البرية لفئة الشباب لهذا العام صورة لعنكبوت جالس في شبكته وخلفه تمر إحدى عربات التوك توك في الهند Credit: Vidyun R. Hebbar/Wildlife Photographer of the Year

وفي الوقت ذاته، مُنح المصور الهندي فيديون هيبار البالغ من العمر 10 أعوام جائزة مصور الحياة البرية عن فئة الشباب لهذا العام لصورته لعنكبوت من نوع Cyrtophora جالس بين شباكه، مع خلفية لعربة التوك توك تمر في الهند.

وتم الإعلان عن الفائزين في إجمالي 19 فئة، مع تقديم ثلاث إضافات جديدة هذا العام، وهي "الأراضي الرطبة" و"المحيطات" و"الفن الطبيعي".

فازت لقطة المصور الكويتي ماجد علي لغوريلا جبلية تستمتع بالمطر في فئة "صور حيوانات". Credit: Majed Ali/Wildlife Photographer of the Year

ومن بين الصور الفائزة الأخرى، لقطة للمصور الكويتي ماجد علي لغوريلا جبلية تستمتع بالاستحمام تحت المطر، وصورة التقطتها عدسة المصورة الأمريكية جنيفر هايز لقطعة جليد بحرية متصدعة والتي استخدمت كمنصة لولادة الفقمات من نوع الفقمة القيثارية.

في فئة "المحيطات: الصورة الأكبر" ، فازت الأمريكية جينيفر هايز عن لقطة لقطعة جليد بحرية ملطخة بالدماء حيث كانت الفقمات من نوع الفقمة القيثارية تلد صغارها Credit: Jennifer Hayes/Wildlife Photographer of the Year

وتبدأ مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022 بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول.