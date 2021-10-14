دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف عن الصور الفائزة في مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام بعد تقديم عدد قياسي من المشاركات، وقد توجت لقطة رائعة تحت الماء بالجائزة الأولى.
وشهدت النسخة الـ57 من المسابقة التي نظمها متحف التاريخ الطبيعي في لندن، 50 ألف مشاركة من 95 دولة تتنافس على الجائزة من بينها صورة لعنكبوت سام مختبئ تحت السرير وصراع بين اثنين من حيوانات الرنة.
وتوج المصور الفرنسي تحت الماء لوران باليستا بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2021 عن صورته لأسماك الهامور المموهة وسط سحابة من البيض والحيوانات المنوية في محمية المحيط الحيوي في فاكارافا، بولينيزيا الفرنسية.
وعاد باليستا إلى بحيرة فاكارافا لمدة خمس سنوات متتالية لالتقاط التفريخ السنوي الذي يحدث حول اكتمال القمر في يوليو/ تموز. وصرّح المتحف في بيان صحفي الثلاثاء إن أسماك الهامور المموهة تُعد من الأنواع المعرضة للخطر والمهددة بالإفراط في صيد الأسماك.
وقال مدير متحف التاريخ الطبيعي دوغ جور في بيان صحفي "في ما يمكن أن يكون عامًا محوريًا للكوكب، مع إجراء مناقشات حيوية في COP15 و COP26، تُعد لقطة لوران باليستا بمثابة تذكير مقنع بما قد نخسره إذا لم نتعامل مع تأثير البشرية على كوكبنا".
وفي الوقت ذاته، مُنح المصور الهندي فيديون هيبار البالغ من العمر 10 أعوام جائزة مصور الحياة البرية عن فئة الشباب لهذا العام لصورته لعنكبوت من نوع Cyrtophora جالس بين شباكه، مع خلفية لعربة التوك توك تمر في الهند.
وتم الإعلان عن الفائزين في إجمالي 19 فئة، مع تقديم ثلاث إضافات جديدة هذا العام، وهي "الأراضي الرطبة" و"المحيطات" و"الفن الطبيعي".
ومن بين الصور الفائزة الأخرى، لقطة للمصور الكويتي ماجد علي لغوريلا جبلية تستمتع بالاستحمام تحت المطر، وصورة التقطتها عدسة المصورة الأمريكية جنيفر هايز لقطعة جليد بحرية متصدعة والتي استخدمت كمنصة لولادة الفقمات من نوع الفقمة القيثارية.
وتبدأ مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022 بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول.