أين تحلق الطائرة العملاقة "إيرباص A380" بعد عودة قطاع الطيران؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إعلان شركة إيرباص عن خطط وقف إنتاج طائرتها A380 في عام 2019، شعر عشاق الطيران بالراحة عند معرفتهم أن الطائرة العملاقة ليست على وشك التوقف في أي وقت قريب.

وكان من المقرر أن يستمر الإنتاج على هذه الطائرة المحبوبة لمدة عامين آخرين، وكان لدى الكثير من الشركات طائرات A380 نشطة في أسطولها.

لكن بعد مرور حوالي عام، لم يكن لحجم A380 الضخم وتكاليف التشغيل الباهظة مكان في جداول الرحلات الدولية خلال فترة الوباء.

وبسبب وباء كوفيد-19، تم إيقاف معظم أسطول A380 في العالم.

ولكن، إذا كنت لا تزال تأمل في تجربة مقصورة A380 الفسيحة قبل أن تصبح الطائرة شيئًا من الماضي، إليك موجز عن مسارات خطوط الطيران A380 التي يجب عليك التحقق منها.

وفي حين أن أيام طائرات A380 معدودة بلا شك، فقد أعلنت بعض شركات الطيران عن خطط لإعادة الطائرة إلى الجو.

الخطوط الجوية السنغافورية

ستعيد الخطوط الجوية السنغافورية تشغيل الطائرة A380 في رحلاتها في نوفمبر 2021 إلى لندن، وهو نفس الشهر الذي ستستخدم فيه الخطوط الجوية البريطانية طائرات عملاقة من المملكة المتحدة إلى أوروبا.

وكانت أول رحلة تجارية لطائرة A380 في عام 2007 عبر الخطوط الجوية السنغافورية، متجهة من سنغافورة إلى سيدني.

وقبل فترة الوباء، كان لدى الخطوط الجوية السنغافورية 17 طائرة من طراز A380.

وتم إيقاف جميع الطائرات بمجرد تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلنت شركة الطيران عن خطط لخفض أسطولها العملاق إلى 12 طائرة.

وفي الوقت الحالي، كشفت الخطوط الجوية السنغافورية عن خطط لإعادة بعض طائرات A380 إلى السماء.

وصرح رئيس الشؤون العامة العالمية في الخطوط الجوية السنغافورية، سيفا جوفينداسامي، لشبكة CNN Travel، أنه ستنقل طائرات A380 اثنتين من رحلات الخطوط الجوية السنغافورية الثلاثة بدون توقف إلى لندن اعتبارًا من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وستقدم سنغافورة فرصة السفر بدون حجر صحي لبعض المسافرين الذين تم تطعيمهم.

وقال جوفينداسامي إن الخطوط الجوية السنغافورية تدرك جاذبية طائرات A380 للركاب، وهذا جزئيًا سبب إعادتها إلى الساحة من قبل شركة الطيران.

وأضاف: "طائرة A380 رائعة.. يحجز بعض الناس طائرة A380 على وجه التحديد للسفر على متنها".

الخطوط الجوية البريطانية

بعد مرور أشهر من فرض قيود السفر عبر المحيط الأطلسي، من المقرر إعادة فتح ممر السفر بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتقوم الخطوط الجوية البريطانية بجدولة رحلاتها وفقًا لذلك.

وأكدت شركة الطيران البريطانية أن الطائرة العملاقة ستكون جزءًا من هذا الخط الافتتاحي، مع خطط إعادة أربع طائرات من أصل 12 طائرة من طراز A380.

سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بالمقصورة الداخلية المريحة للطائرة في طريقهم إلى لوس أنجلوس وميامي هذا الشتاء، ومن لندن إلى دبي في ديسمبر/ كانون الأول.

الخطوط الجوية الإماراتية

يعد طيران الإمارات هو أكبر مشغل لطائرات A380.

وعندما تنضم أحدث الطائرات العملاقة إلى أسطول طيران الإمارات في وقت لاحق من هذا العام، فستضم الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها 118 طائرة من طراز A380.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أعلنت شركة الطيران عن خطط توزيع A380 إلى 27 مدينة بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيتمكن الأشخاص من السفر على طائرات A380 إلى وجهات تشمل أمستردام وساو باولو وزيورخ.

توجد صالات وأجنحة خاصة على متن طائرات الخطوط الجوية الإماراتية A380، ويمكن للمسافرين المتميزين الاستحمام على متن الطائرة بفضل "شاور سبا A380".

في الوقت الحالي، يمكن لعشاق الطائرات العملاقة الاطلاع على أحدث مسار لـA380 من دبي إلى اسطنبول، والذي تم إطلاقه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

كانتاس

تملك كانتاس 12 طائرة من طراز A380 في أسطولها، ولم يكن من المتوقع عودتها إلى الخدمة حتى عام 2023.

وفي أغسطس/ آب 2021، أكدت شركة الطيران الأسترالية أن 5 طائرات من طراز A380 ستستأنف الطيران في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وتم تعيين الطائرات العملاقة لتشغيل طريق لوس أنجلوس-سيدني اعتبارًا من يوليو/ تموز 2022.

وجاء في بيان كانتاس: "تعمل طائرات A380 بشكل جيد على طرق المسافات الطويلة هذه عندما يكون هناك طلب كافٍ، ومعدلات التطعيم المرتفعة في كلا السوقين ستدعم ذلك".

وفي حين أنه من المقرر تقاعد اثنتين من طائرات A380 التابعة لشركة كانتاس، يجب أن تعود جميع الطائرات الـ10 المتبقية إلى الخدمة مع تصميمات داخلية مجهزة حديثًا بحلول أوائل عام 2024، وفقًا لبيان شركة الطيران، الذي قال إن التوقيت سيعتمد على مدى سرعة تعافي السوق.

الخطوط الجوية الكورية

أوضح متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية لشبكة CNN Travel إن 10 طائرات إيرباص A380 كانت تستخدم بشكل أساسي قبل تفشي الوباء في طرق المسافات الطويلة ذات الكثافة المرورية العالية.

وفي حين أن طائرات A380 التابعة للخطوط الجوية الكورية لا تطير حاليًا إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك أو مطار شارل ديغول في باريس، أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الكورية أن الشركة تشغل حاليًا طائرة A380 من إنتشون إلى مطار قوانغتشو باييون الدولي مرة واحدة أسبوعيًا.

وأشار المتحدث باسم الخطوط الجوية الكورية إلى مقابلة حديثة مع FlightGlobal، قال فيها رئيس شركة الخطوط الجوية الكورية، والتر تشو: "طائرات A380 ستغادر أسطول الخطوط الجوية الكورية في غضون خمس سنوات."

وقد تكون أيام طائرات A380 الخاصة بالطيران الكوري معدودة، لكنها لا تزال موجودة في الوقت الحالي.