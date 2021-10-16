مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون يبحثون سبل تعزيز التبادل السياحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بحث مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون سبل تعزيز علاقات التعاون في القطاع السياحي بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، السبت.

والتقى وزير الدولة لريادة الأعمال رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أحمد الفلاسي، وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، على هامش افتتاح الجناح الاسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي، وفقا لـ"وام".

واتفق الوزيران على خطوات عملية مشتركة لدعم التبادل السياحي وزيادة الخطوط الجوية المباشرة بين مدن البلدين بهدف دعم النمو الاقتصادي للجانبين في المجالات كافة مع التركيز على قطاع السياحة.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19"، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

وقال الفلاسي "إن العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية متنامية ونحرص على تعزيز نموها وتطويرها خلال الفترة المقبلة"’، مشيراً إلى أن "إكسبو 2020 دبي يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وإسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي خلال عام واحد من الاتفاق الإبراهيمي للسلام .

من جانبه، قال رازفوزوف إنه "رغم القيود والتباطؤ الناتجين عن جائحة "كوفيد-19" إلا أن التبادل السياحي شهد زخمًا كبيراً، حيث زار دولة الإمارات خلال هذه الفترة نحو 250 ألف سائح إسرائيلي، وسيحقق التعاون في هذا المجال مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية الشراكة مع الإمارات.