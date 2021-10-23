بعد 262 يومًا من الإغلاق.. مدينة ملبورن تخفف القيود وتفتح حدودها أمام السياح

ابتداء من 8 نوفمبر.. الولايات المتحدة ستسمح لجميع المسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل بدخول البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضى سكان مدينة ملبورن الأسترالية 260 يومًا قيد الإغلاق، لكن ذلك انتهى هذا الأسبوع.

واحتفل السكان المحليون برفع القيود في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالذهاب إلى الحانات ومعانقة أصدقائهم والرقص في الشوارع.

إليكم أبرز أخبار السفر المتعلقة بالجائحة التي ربما فاتتكم هذا الأسبوع.

المملكة العربية السعودية تكشف عن نوع جديد من المنتزهات

تصور للشكل الذي سيبدو عليه منتزه "The Rig" Credit: Public Investment Fund

تبني المملكة العربية السعودية "منتزهًا شديد الصعوبة" على منصة نفطية في الخليج العربي. وسوف يطلق عليه اسم "The Rig".

ويُطلق على هذا الجذب اسم "الوجهة السياحية الأولى في العالم المستوحاة من منصات النفط البحرية"، وستضم الوجهة الأفعوانيات وأنشطة مثيرة مثل القفز بالحبال والقفز بالمظلات، كما ستتألف من 3 فنادق و11 مطعمًا موزعة على مساحة 150 ألف متر مربع.

ولم يتم تحديد تاريخ افتتاح للمشروع حتى الآن.

مدغشقر أحدث وجهة تعيد فتح أبوابها للسياحة

أعلنت الدولة الجزرية الإفريقية أنها ستبدأ ببطء في الترحيب برحلات العودة من موريشيوس وجزيرة لا ريونيون الفرنسية القريبتين ابتداءً من 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ثم من قارة أوروبا في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويجب على المسافرين إظهار دليل على فحص PCR السلبي في غضون 72 ساعة من المغادرة ثم إجراء فحص آخر عند الوصول.

وأثناء انتظار نتائج الفحص الثاني، يتعين عليهم البقاء في فندق معتمد وأخذ حافلة مخصصة للوصول إلى أماكن إقامتهم.

وعند إجراء فحص سلبي، يمكن للضيوف السفر بحرية في جميع أنحاء البلاد، لكن أي شخص تظهر نتيجة إيجابية عليه، سيضطر إلى قضاء ما يصل إلى 14 يومًا في العزلة الذاتية على نفقته الخاصة.

وتضم مدغشقر أكبر عدد من حيوانات الليمور في العالم، لذا توجه إلى بعض المتنزهات الوطنية الجميلة في البلاد لتلقي نظرة على هذه الرئيسيات اللطيفة.

ولاية فيكتوريا الأسترالية تستعد لعودة السياحة

تشتهر ملبورن بلقب مدينة الحدائق في أستراليا. Credit: Asanka Ratnayake/Getty Images

تنهي ولاية فيكتوريا، موطن مدينة ملبورن، عمليات الإغلاق المحلية بعد أن حقق المسؤولون هدفهم المتمثل في تطعيم نسبة 70% على الأقل من البالغين في الولاية ضد فيروس كورونا. والآن تستعد لإعادة فتح حدود لاستئناف السياحة الدولية.

ستكون الأولوية للمواطنين والمقيمين الأستراليين وأفراد أسرهم المباشرين اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

سيكون الرعايا الأجانب الملقحين بالكامل الشريحة الثانية، على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد حتى الآن.

ويمكن لأولئك يتطلعون إلى القيادة على طريق المحيط العظيم وزيارة مبنى المعارض الملكية المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي يمكنهم البدء في تخطيط لرحلة في عام 2022.

دعوة للسياحة موجهة إلى بطل خارق قد حققت هدفها

انتشرت محاولة بلدة أسترالية صغيرة لاستقطاب نجم هوليوود كريس هيمسورث لزيارتها Credit: Courtesy Cowra Tourism Corporation

في مكان آخر من أستراليا، ابتكرت بلدة كورا الصغيرة في نيو ساوث ويلز حملة سياحة غير تقليدية، حيث طلب سكانها من الممثل الشهير بشخصية "ثور" من سلسلة أفلام "مارفل" كريس هيمسورث أن يأتي لزيارتها.

وبدوره، شارك هيمسورث، سفير في وزارة السياحة الوطنية الأسترالية، الإعلان المتداول GetChristoCowra# عبر حسابه الرسمي في انستغرام، وقال إنه يخطط للزيارة بعد أن ينتهي من تصوير فيلمه في الخارج.

الطائرات في إيطاليا تحصل على اسم جديد

تم استلهام طلاء شركة طيران "إيتا" من الخطوط الزرقاء السماوية على زي فريق كرة القدم الوطني. Credit: Handout/ITA Airways

بعد إفلاس شركة الطيران الوطنية الإيطالية "أليطاليا"، ظهر شعار جديد في سماء البلاد، تعرف على شركة طيران "إيتا".

ظهرت الناقلة الجديدة وطائراتها الزرقاء الأنيقة لأول مرة في حدث صحفي في روما.

وقال رئيس شركة طيران "إيتا" خلال حفل الافتتاح: "لقد ولدنا كعلامة تجارية إيطالية جديدة، واخترنا العمل مع الشركات الإيطالية فقط".

وتحاول شركة الطيران الجديدة تجربة هيكل رواتب جديد مثير للاهتمام حيث سيكون لجميع الموظفين جزءًا من رواتبهم مرتبط ليس فقط بأرباح الشركة، ولكن أيضًا بمستوى رضا العملاء.

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تنصح بعدم زيارة سنغافورة

في 10 أكتوبر تشرين الأول، أضافت سنغافورة ثماني دول جديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى ممرات السفر الخالية من الحجر الصحي. Credit: Roslan Rahman/AFP/Getty Images

أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سنغافورة إلى قائمتها للدول ذات المستوى الرابع مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتعتبر دول المستوى الرابع عالية الخطورة وينصح الأمريكيون الراغبين في السفر إلى هناك بتلقي التطعيم بالكامل.

ولا يبدو أن سنغافورة لديها نفس المشاعر تجاه الولايات المتحدة، على الرغم من أنها واحدة من البلدان التي يمكن لسكانها الآن دخول دولة المدينة الآسيوية دون الحجر الصحي، بشرط أن يتمكنوا من إظهار دليل على التطعيم.

في حين أن قائمة المستوى الرابع قد تبدو مشؤومة، إلا أنها مجرد اقتراح وليس حظرًا.

وتشمل وجهات السفر الشائعة الأخرى الموجودة حاليًا على نفس المستوى اليونان وأيرلندا وسويسرا والمملكة المتحدة.

ومددت وزارة الصحة السنغافورية القيود المحلية حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني - وهذا يعني أنه يتم تشجيع الموظفين على العمل من المنزل قدر الإمكان وأن التجمعات العامة تقتصر على شخصين فقط.

تايلاند تستعد لفتح حدودها

تسمح الدولة الشهيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا بالسفر بدون الحجر الصحي للمسافرين الملقحين من أكثر من 40 دولة اعتبارًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني Credit: Paul Lakatos/SOPA Images/Sipa USA/AP

يترقب العديد من المسافرين إعادة فتح تايلاند لحدودها في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

أعلنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، أن المسافرين الملقحين بالكامل من 46 دولة ومنطقة - بما في ذلك أستراليا وكندا والصين وفرنسا واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - سيكونون مؤهلين للزيارة دون الحجر الصحي.

ويجب على هؤلاء السياح تقديم دليل على بوليصة تأمين تغطي علاج كوفيد-19 بتكلفة تصل إلى 50 ألف دولار وإجراء فحص PCR سلبي في غضون 72 ساعة من المغادرة.

وعند الوصول، سيحتاج المسافرون إلى الخضوع لفحص PCR ثانٍ والتسجيل في فندق معتمد من إدارة السلامة والصحة في تايلاند لليلة واحدة في انتظار نتائج الفحص.

كندا تعمل على تسهيل إظهار دليل على التطعيم

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن البلاد تعد شهادة لقاح وطنية موحدة.

ورغم أن كل مقاطعة كانت تصدر أوراق اعتمادها الخاصة، إلا أن ترودو يريد التأكد من أن كل كندي ملقح سيكون لديه شهادة إثبات تطعيم يمكن التعرف عليها بسهولة من قبل منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى وشركات الطيران وغيرها.

ويأتي هذا الإعلان قبل بعض المتطلبات الأكثر صرامة في العالم للمسافرين المحليين.

واعتبارًا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول، سيُطلب من كل شخص يزيد عمره عن 12 عامًا على متن قطار أو طائرة في كندا إظهار دليل على التطعيم الكامل من أجل السفر.

نظرًا لأن العملية قد تستغرق بعض الوقت لتبسيطها، سيُسمح للأشخاص خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني فقط بإظهار فحص كوفيد-19 سلبي خلال 72 ساعة من السفر كبديل.

سكة حديد جديدة تربط بين الصين ولاوس نهاية عام 2021

أوشك خط سكة حديد جديد يربط بين الصين ولاوس على الانتهاء. ويربط الطريق مدينة فيينتيان، عاصمة لاوس، بمدينة كونمينغ الصينية في مقاطعة يوننان.

تم الكشف عن محطة فيينتيان هذا الأسبوع، ومن المقرر الانتهاء من بقية خط السكة الحديد بحلول نهاية العام.

وستكون القطارات قادرة على نقل الركاب بين البلدين بسهولة أكبر، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين السياحة لكلا الجانبين.

طائرة كبيرة تأخذ مشروعًا صغيرًا

أعلنت شركة النقل الوطنية في سنغافورة أنها ستشغل بعض الطائرات العملاقة A380 في رحلات قصيرة المدى بين سنغافورة والعاصمة الماليزية كوالالمبور.

قد تكون الرحلة، التي تستغرق حوالي ساعة، هي أقصر مسار لطائرة من طراز A380 في العالم.

ويحظى هذا الطراز من الطائرات، التي تحلق عادة في مسارات أطول مثل لندن إلى سنغافورة، بشعبية بين عشاق الطيران بسبب اتساعها وهدوءها النسبي على متنها.

وقالت رئيسة الشؤون العامة العالمية في الخطوط الجوية السنغافورية، سيفا جوفينداسامي، لـ CNN إن بعض الأشخاص يقررون على وجه التحديد إلى أين يسافرون بناءً على ما إذا كان بإمكانهم الطيران على إحدى طائرات إيرباص هذه.