شاهد كيف تسلق مغامر إماراتي المسار شديد الانحدار لأعلى قمة في أبوظبي

نشر الأحد ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على ارتفاع 1،240 مترًا فوق سطح البحر، يقف جبل حفيت المهيب كأعلى قمة جبلية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومع طبيعة صخوره شديدة الانحدار والتي تشكلت على مدى آلاف الأعوام، تُعد تجربة تسلق قمة جبل حفيت بمثابة مغامرة مفعمة بالأدرنالين لا يدركها إلا من يملكون القدرة على التحمل.

وخلال مقطع فيديو وثقه بواسطة طائرة الدرون، يبرز مغامر إماراتي المسار المحفوف بالعقبات والمشوق الذي خاضه لتسلق جبل حفيت صعوداً إلى قمته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وأوضح المغامر الإماراتي منصور المنصوري، لموقع CNN بالعربية، أن فكرة تسلق جبل حفيت خطرت له بعد توقف الحياة خلال فترة الإغلاق بسبب الجائحة، ما دفعه للتوجه إلى السياحة الداخلية في دولة الإمارات من أجل التشجيع على خوض مثل تلك المغامرات في الهواء الطلق.

ومن وجهة نظر المغامر الإماراتي، يُعد جبل حفيت معلماً بارزاً في إمارة أبوظبي ومدينة العين على وجه التحديد.

ويوفر جبل حفيت، والذي يُشرف على كامل منطقة العين، إطلالات خلابة على المدينة، إذ أشار المنصوري إلى إمكانية مشاهدة جمالية العين من شرقها إلى غربها بإطلالات بانورامية على واحاتها الخضراء ومعالمها الساحرة من على قمة جبل حفيت.

وأكدّ المنصوري أن تسلق جبل حفيت ليس بالمهمة السهلة، إذ تحتاج إلى جهد بدني وإرادة قوية من أجل بلوغ قمة الجبل.

وبصفته مغامر يوثق تجاربه ويشاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يستعين المنصوري بأنواع كاميرات متعددة، وخلال تجربة تسلق جبل حفيت، استعان بطائرة بدون طيار، الدرون، بنظام التتبع لتوثيق مساره إلى قمة الجبل.

وحث المنصوري على خوض مثل هذه المغامرات، والتي تُعد بمثابة متنفس لما تحمله من فوائد نفسية وبدنية على حد سواء، مشيرًا إلى أنها تساهم في تقوية العضلات، بالإضافة إلى كسر الروتين، والهروب من ضغوطات الحياة.

والجدير بالذكر أن طريق جبل حفيت يُعد من أروع الطرق المخصصة للقيادة في العالم، وفقًا لتصنيف موقع "edmunds.com"، بحسب ما ذكره موقع "Visit Abu Dhabi".