كأنك على سطح القمر.. شاهد جبال مريخية مصغرة تجذب الأنظار بإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تزورها لأول مرة، ستعتقد أنك تمشي على سطح القمر، لكن إذا نظرت حولك مرة أخرى، ستجد أنك لا تزال على كوكب الأرض (شاهد الفيديو أعلاه).

وقال المصور الإيراني محسن رزفاني لدى رصده لهذه الجبال المريخية إنها "جبال بيضاء وصغيرة لا يمكنك رؤيتها في أي مكان، فهي مذهلة للغاية، وفريدة من نوعها، تشبه شكل الجبال لكنها صغيرة".

وعادة، ما يقول غالبية السياح، وهم يسيرون على الطريق من تشابهار إلى الجبال المصغرة في إيران لأول مرة: "لقد رأيت هذا في الأفلام".

والحقيقة هي أن جبال تشابهار المريخية (أو المصغرة) تنتمي إلى مناطق الجذب المتلألئة الأقل مشاهدة في العالم الحقيقي، وليس العالم الخيالي للأفلام، بحسب ما ذكره موقع "Visit Iran".

ورغم أن العديد من الناس يُطلقون عليها اسم "كولاني" أو جبال "الآريان"، إلا أنها تُعرف أيضًا بالجبال المصغرة أو جبال المريخ بسبب شكلها الذي يجمع مزيجًا من الغرابة والجمال.

وهناك العديد من التفسيرات التي قدمها الجيولوجيين حول تكوين جبال المريخ، التي يتراوح ارتفاعها بين 5 و100 متر.

وقال البعض إنها امتداد لجبال زاغروس، وهي سلسلة جبلية تنتهي في باكستان، بينما يعتقد البعض الآخر أنها دُفنت تحت أطنان من التربة في الماضي، وظهرت مع مرور الوقت.

وإلى جانب تشابهار، تتواجد جبال مماثلة في جنوب خراسان، وبندر عباس، وخوزستان، وقشم.

وأوضح رزفاني أن هناك خطر عند الصعود إلى الجبال لأنها صخرية وهشة، لذلك لا ينصح بفكرة تسلقها، قائلًا: "إذا كنت تقف بجانب الجبل، فسيكون المنظر ذاته الذي تشاهده من على القمة لأن حجمها صغير".

وتتمثل أبرز التحديات التي واجهها المصور الإيراني بالحرارة، موضحًا أن أفضل أوقات الزيارة هي فترة الصباح الباكر أو خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وكانت الجبال مصدر دخل للسكان المحليين، حيث يصطحبون الإبل المزينة إلى الجبال حتى يركب عليها السياح، في مقابل مبلغ من المال.

وعلى بعد دقائق من الجبال المريخية، تقدم قرية رامين سكنًا للسياحة البيئية.

ويحتوي الشاطئ في القرية على نادي لركوب الأمواج، حيث يمكن للرجال والنساء الاستمتاع بهذه الرياضة. ويوجد كوخ من القش بالقرب من جبال المريخ، لاستراحة السياح. ولكن، إذا كنت تخطط للبقاء طوال الليل، فعليك استخدام أماكن الإقامة في قرية رامين.

ونال مقطع الفيديو إعجاب العديد من الأشخاص، ما جعلهم يتفاجأون بوجود هذا الموقع في البلاد. وبالتالي، يدعو رزفاني جميع السياح إلى زيارة هذه الجبال، التي يعتبرها من بين إحدى المناطق الجميلة في تشابهار.

ويعتبر رزفاني أن التقاط صور هذه الجبال باستخدام طائرة بدون طيار هو الأفضل، قائلًا: "المشهد يكون نادرًا عند النظر من الأعلى.. زاوية مختلفة لا يراها كثير من الناس".