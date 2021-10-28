متسلّق جبال ضائع تجاهل اتصالات فريق الإنقاذ... لأنّ الرقم مجهول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه فريق إنقاذ في ولاية كولورادو الأمريكية نصيحة بسيطة لمتسلقي الجبال الذين أضاعوا درب عودتهم إلى نقطة الإنطلاق، ولكل من يجد نفسه عالقًا في الجبال: أجيبوا على هواتفكم.

ونشرت جمعية "لايك كاونتي للبحث والإنقاذ" (Lake County Search and Rescue) على صفحتها على "فايسبوك"، أنها تلقّت في نهاية الأسبوع الماضي بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر، رسالة تطلب مساعدتهم للعثور على متسلق جبال استهلّ مغامرته عند الساعة 8:00 صباحًا، ولم يعد من جبل إلبرت كما كان مقرّرًا، عند الساعة 8:00 مساء.

وحاول فريق الإنقاذ الاتصال بالشخص مرات عدة، لكنهم لم ينجحوا بذلك.

وبحث ثلاثة من أعضاء الفريق عنه في المناطق الشائعة التي يضيع فيها الناس عادة، لكنهم لم يعثروا عليه، وأوقفوا البحث عند الساعة 3:00 فجرًا. ثم استهلّ ثلاثة آخرين البحث في منطقة أخرى عند الساعة 7:00 صباحًا.

وقرابة الساعة 9:30 صباحًا، تلقوا اتصالًا يخبرهم بعودة متسلّق الجبال المفقود الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إلى المكان الذي انطلق منه. وجاء في المنشور أن هذا الشخص لم يعلم أنّ فريق الإنقاذ كان يبحث عنه.

ولفتت الجمعية إلى أنّ "الأمر اللافت كان تجاهله للاتصالات الهاتفية المتكرّرة من قبلنا، والسبب أنّه يجهل رقم المتّصل". وأضافت: "إذا تأخر شخص ما عن الوقت المحدّد لمسار رحلته، وبدأ يتلقّى اتصالات متكّررة من رقم مجهول، يُرجى الإجابة عليها؛ قد يكون فريق البحث والإنقاذ يحاول التأكد من سلامتك!"

ويبعد جبل إلبرت نحو 201 كيلومتر (125 ميلًا) عن جنوب غرب دانفر الأمريكية، وتُعتبر قمته التي يبلغ ارتفاعها 4399 مترًا الأعلى في كولورادو. ويقصده متسلّقو الجبال، أما مستوى صعوبته فسهل.

وقالت الجمعية إنّ الشخص المعني أضاع طريقه مع هبوط الليل، ومشى طوال الليل محاولًا إيجاده. وعندما عثر على المسار المحدد، كان عليه التأكد من دروب عدّة قبل اكتشاف الطريق التي توصله إلى حيث ركن سيارته.

وحذّرت الجمعية من أنّ الثلج يمكن أن يحجب المسار بمجرد أن يتجاوز الشخص خط الأشجار، وأنّه لا يمكن لهواة المشي الطويل في الطبيعة أن يعتمدوا على اقتفاء آثار أقدامهم للعودة إلى أسفل الجبل، لأنّ الرياح قد تمحيها.