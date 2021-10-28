مقاعد الدرجة الأولى "السرية" التي تقدمها شركات الطيران..أين تجدها؟

تعرف إلى مميزات مقصورة الطائرة في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن شركات الطيران العالمية تتقاعد تدريجيًا من مقاعدها بالدرجة الأولى، إلا أنه لا يزال بإمكان الركاب الاستمتاع بأجوائها في أجنحة سرية ومخبأة بعيدًا في مقدمة الطائرة.

وتتميز هذه الأجنحة بمساحتها الكبيرة، وميزاتها المخفية، ولمساتها الفخمة.

ويشرح أنتوني هاركوب، كبير المديرين في شركة تصميم "Design House Teague"، من أين تأتي مساحة هذه المقاعد.

وعادة ما تكون صفوف مقاعد درجة رجال الأعمال متقاربة جدًا بحيث يستطيع المسافر أن يضع قدميه أسفل مقعد الراكب الذي يجلس أمامه. ولكن لا يتم استغلال المساحة الأمامية للصف الأول بشكل كافٍ.

ويقول هاركوب إن إعادة هيكلة هذه المساحة لخلق ميزات فريدة ومساحات أكبر يحولها إلى عقارات مميزة على متن الطائرات.

تتميز مقاعد الدرجة الأولى السرية بتصميم أكثر فخامة. Credit: John Walton

ويمكن أن تكون المساحة المتاحة أكبر من مساحة الدرجة الأولى بالنسبة إلى العديد من شركات الطيران، ما يعني أن المصممين يستطيعون أن يكونوا أكثر إبداعًا، مثل إضافة أريكة جانبية للسماح لشريكك أو أطفالك بالجلوس معك ومشاهدة الأفلام على شاشة الترفيه الأكبر على متن الطائرة.

وتشمل الخيارات الأخرى خزانة ملابس صغيرة حتى تتمكن من تغيير ملابسك وارتداء ثياب النوم التي تقدمها شركة الطيران، مع ترك ملابسك نظيفة عند وصولك.

ويقول هاركوب: "كل هذه المساحة الإضافية مهمة بشكل خاص لأن مقاعد درجة رجال الأعمال الأكثر كفاءة أصبحت بديلًا لمقاعد الدرجة الأولى المتلاشية.. وبذلك، تُعتبر بمثابة شعاع من الضوء يحافظ على روح وتميز الدرجة الأولى، مع بقائها على قيد الحياة".

ويُعد "Mint Studio" من خطوط "جيت بلو الجوية" مثالًا على ذلك، حيث تم تقديمه على أحدث طائراتها المجهزة لمسافات طويلة.

ويقول دانييل كلوكاس، وهو كبير المصممين في "Acumen Design Associates": "لم نتمكن فحسب من توفير سرير كبير ومريح أكثر، بل أيضًا شاشة أكبر ومقعدًا ثانيًا ومساحة أكبر للعمل".

وهناك العديد من الخيارات المتاحة لشركات الطيران وصانعي المقاعد وشركائهم في التصميم، وخيارات يجب اتخاذها بناءً على ما تريده شركة الطيران وتحتاجه.

تحل المساحات الجديدة محل عروض الدرجة الأولى التقليدية. Credit: JetBlue

وإذا كانت شركة الطيران تركز على الأعمال التجارية، فيمكنها تقديم "جلسة للاجتماعات" و"طاولة أعمال" موسعة مع مآخذ طاقة إضافية وأجهزة شحن.

وبالنسبة إلى شركة النقل التي تركز على الترفيه، يمكن أن تتحول "طاولة العمل" إلى مساحة رومانسية ممتدة لفترة تناول الطعام، ربما مع تقديم خيارات الإضاءة المنخفضة، والزهور، وحتى الشمعة الإلكترونية.

وفي هذه الأثناء، يمكن لشركات الطيران التي تستهدف العائلات أن تخصص مساحة لألعاب الطاولة، مع مساحة تلوين إضافية. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا تركيب سريرًا للأطفال، وتقديم وجبات خفيفة، ومشروبات مناسبة لهم.

إذًا، كيف يمكن أن تعثر على هذه المقاعد الجديدة؟ حسنًا، ربما تبيعها شركة الطيران على أنها "Business Plus" أو "Business Suite". لذلك، احرص على مراقبة المقاعد عند حجزها، حتى في الجزء الخلفي من الطائرة.

وعندما تكون على متن الرحلة، ألق نظرة على الصف الأمامي، ولاحظ ما إذا كان يتضمن مساحة أكبر من الصف الموجود خلفه.

ويوضح كلوكاس قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بالصف الأمامي، سيرغب الركاب في رؤية ميزات تتخطى بقية مقصورة درجة رجال الأعمال"، موضحًا: "توفير مساحة أكبر للنوم أو الاستراحة أو العمل غير كافية.. لذلك، قمنا بتضمين أشياء مثل الخزائن الشخصية، والحانة الصغيرة، والإضاءة المزاجية الإضافية، في تصميماتنا".