يشارك لأول مرة.. من فاز بمسابقة طائر العام في نيوزيلندا؟

هل سمعت بـ "مسابقة للصراخ" من قبل؟ استمع إلى هؤلاء الأشخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز الخفاش طويل الذيل بمسابقة طائر العام السنوية في نيوزيلندا، وهو يُعد من الثدييات البرية الوحيدة في البلاد.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها الخفاش، في المسابقة التي تنظمها المؤسسة الخيرية لحماية الغابات والطيور في نيوزيلندا.

وقالت لورا كيون، وهي متحدثة باسم المؤسسة الخيرية لحماية الغابات والطيور، في بيان يوم الاثنين: "من الواضح أن النيوزيلنديين يحبون الخفاش".

وأضافت: "التصويت للخفافيش هو أيضًا تصويت للسيطرة على الحيوانات المفترسة، واستعادة الموائل، والعمل المناخي لحماية الخفافيش والطيور الأخرى".

وذكر البيان أن الخفاش تم إدراجه في المسابقة لزيادة الوعي ودعم الأنواع المختلفة.

وتقول وزارة الحماية النيوزيلندية إن الخفافيش طويلة الذيل قد تواجه خطر الانقراض، إذا لم تكن محمية.

وأوضح بن باريس، وهو كبير مستشاري الحفاظ على البيئة في مجلس أوكلاند، ببيان: "الخفافيش طويلة الذيل هي جزء فريد من التنوع البيولوجي في نيوزيلندا، لكن الكثير من الناس لا يعرفون حتى بوجودها".

وقالت المنظمة إن نسخة 2021 من مسابقة طائر العام كانت الأكبر على الإطلاق، حيث تم الإدلاء بـ56,733 صوتًا.

وحصل الخفاش طويل الذيل على 7,031 صوتًا، بفوزه على كاكابو الذي حصل على 4,072 صوتًا، ليحتل المركز الثاني.

ويُذكر أن ببغاء كاكابو، وهو ببغاء سمين ليلي ولا يطير، قد فاز في مسابقة العام الماضي.

ويُعد رسميًا أكبر ببغاء في العالم، وقد أعيد من حافة الانقراض في التسعينيات لكنه لا يزال معرضًا للخطر.

وبينما تهدف مسابقة طائر العام إلى تسليط الضوء على أنواع الطيور المهددة بالانقراض في نيوزيلندا، إلا أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى صراعات بين الحملات ومحاولات تزوير الأصوات.

وفي عام 2020، اكتشف المنظمون أكثر من 1,500 صوت احتيالي، تم الإدلاء بها باستخدام عناوين بريد إلكتروني مزيفة.