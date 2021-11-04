لوحات فنية على الأرض تثير التعجب في "عروس المصايف" بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدّم المصور السعودي، وليد الطلحي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ثلاث صور لأشكال لا تُرى بالعين المجردة، في المملكة العربية السعودية.

Credit: Waleed Al Talhi

وبعد أن شاهد أشكالًا رائعة على أرض السعودية، وهي أشبة بلوحات فنية تحدث نتيجة الجفاف والأمطار المصحوبة بالبرد، قرّر الطلحي أن يستغل فرصته لرصد هذا الجمال بعدسة كاميرته.

وقال المصور السعودي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "خلال التصوير الجوي، لفت انتباهي أن الأرض تحمل أشكالًا رائعة لا تُرى بالعين المجردة".

Credit: Waleed Al Talhi

ولم تخل تجربة المصور السعودي من التحديات، أبرزها صعوبة الوصول إلى هذه المناطق بسبب وعورتها والطقس.

وفي حال تساؤلك عن موقع هذه اللوحات الفنية في الطائف، فهي تتواجد تحديدًا في الشفاء ووادي سيسد.

Credit: Waleed Al Talhi

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه عادة ما يتوجه محبو الاسترخاء بين الطبيعة إلى هاتين الوجهتين.

وتمنح الطائف زوارها في الصيف العديد من الخيارات، والتجارب، والأنشطة السياحية، التي تتنوع بين الجبال، والوديان، والمتنزهات، والقصور، والأسواق التاريخية.

Credit: Waleed Al Talhi

وتتميز "عروس المصايف" بعمق تاريخي يرتبط بمسارات متعددة، كونها الملاذ الصيفي لأهل منطقة مكة، بحسب ما ذكرته "واس".

ويتنوع مناخ المدينة وفقاً لتنوع طبيعتها، بين البرودة في قمم جبالها واعتدال المناخ في وديانها، وهو ما يلحظه الزوار عند نزولهم عبر طريق السيل أو الهدا. كما تختلف طبيعتها بين المنتزهات، وينابيع الماء، والسدود، ما يتيح العديد من الخيارات السياحية أمام زوارها.

Credit: Waleed Al Talhi

وينصح الطلحي بزيارة الطائف في جميع الفصول بسبب اعتدال أجوائها في فصل الصيف وبرودتها في فصل الشتاء. ومن المهم عدم نسيان موسم الورد الطائفي، الذي يبدأ بنهاية شهر مارس/ آذار وأوائل شهر أبريل/ نيسان.

ويطمح الطلحي إلى زيارة أبرز المعالم الطبيعية في السعودية، لأن أرضها شاسعة، وتضاريسها متنوعة.