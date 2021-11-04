ما هو الجبن الأفضل في العالم لعام 2021؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز جبن ماعز إسباني طري بجائزة "أفضل جبن في العالم"، الأربعاء، متصدّرًا 4،079 نوعًا من الأجبان المصنّعة في أربعين دولة موزّعة على القارات الخمس.

وقد حصل الجبن الفائز "أولافيديا" (Olavidia) واسمه التجاري "الأجبان والقبلات" (Quesos y Besos)، على 103 من الأصوات، مقابل 98 صوتًا للجبن الفرنسي الطري الذي أنتجه مصنع الأجبان "برتو" (Fromagerie de Berthaud) والذي حلّ في المرتبة الثانية، بعدما حسمت الدقيقة الأخيرة المنافسة المحتدمة بينهما.

وقال جايسن هيندس أحد الحكّام البريطانيين أمام زملائه في اللجنة النهائية، قبل التصويت، أن ما يميّز جبن الماعز تمتعه بـ"قوام غنيّ وجذاب وكريمي ومذاق معتدل ودافئ".

وأضاف مبتسمًا: "أريد فقط أخذه معي إلى السرير"، وذلك خلال البث المباشر للحدث من قبل المنظمين في مدينة أوفييدو الواقعة شمال إسبانيا.

وقالت سيلفيا بيلاييز مالكة ومنتجة الجبن الفائز: "لدينا مصنع جبن صغير في خاين" وهي مدينة تقع في جنوب إسبانيا، وتشتهر بالزيتون الذي يتم تصديره على نطاق واسع.

وأضافت أن "الجهد المبذول يوميّا تمّت مكافأته"، مشيرة إلى أن مصنع الجبن المعروف تحت اسم "لاكتيوس روميرو بيلاييز" (Lacteos Romero Pelaez" لديه ستة موظفين.

ويتميّز قالب جبن الماعز الذي ينتجه هذا المصنع بخط أسود في الوسط أشار إليه الحكام. وقال منظمو المسابقة إنّ "إنضاج هذا الجبن تمّ بواسطة بكتيريا بينيسيليوم كانديدوم وبودرة نواة الزيتون". كما ذكرت بعض التعليقات أنّ مردّ هذا الخط الأسود يعود إلى استخدام بودرة نواة الزيتون.

Credit: Beryl Striewski

وكان الجبن الأزرق العضوي "Rogue River Blue"، الرابح الأمريكي السابق والأول في تاريخ هذه الجائزة، حيث أقيمت هذه البطولة في تشرين الأول/أكتوبر 2019، في مدينة بيرغامو الإيطالية. وكانت ألغيت هذه المسابقة السنوية عام 2020، بسبب جائحة "كوفيد-19".

المرحلة النهائية

وتوزّع 250 حكمًا، بينهم خبراء طعام، وبائعي أجبان، وطهاة، ومتذوقي الخمر، على 88 طاولة داخل قاعة كبيرة. وعيّن على كل منها ثلاثة حكام لتذوق وتصنيف نحو 45 نوعًا مختلفًا من الأجبان، التي وُضعت على كل طاولة.

وأشارت الجهة المنظمة إلى أنّ الحكّام أخذوا في الاعتبار "مظهر الجبن، وملمسه، ورائحته، وطعمه، ووضعوا نقاطًا على نواحٍ عدة تميّزه، مثل القشرة الظاهرة التي تغلّفه، والعجينة، فضلًا عن النكهة، والقالب، والنسيج، أمّا مجمل النقاط فاستحوذت عليها النكهة والمذاق الفاخر".

وبعد ذلك، كانت المرحلة نصف النهائية التي بموجبها تقلّص عدد الأجبان إلى 88، فوضع قالب جبن كبير على كل طاولة. ثم وصلت القوالب الـ16 الفائزة إلى المرحلة النهائية، التي قرّر خلالها 16 حكمًا ليس لدى أيّ منهم ارتباطات تجارية مع منتجي هذه الأجبان، الجبن الفائز لهذا العام.

وفي الجولة التحكيمية الأخيرة، تحدّث كل حكم عن خصائص نوع الجبن الذي عاينه أمام زملائه. ثمّ تذوق الحكام الـ 16 هذا النوع أمام الجمهور الشاهد على مسار المسابقة. بعدها انتقلوا إلى نوع آخر متّبعين الآلية عينها.

ووضع جبن الماعز "أولافيديا" على الطاولة الأخيرة التي تحمل الرقم 16، لكنّه تصدّر هذه البطولة لعام 2021.

لكن هل هو الأفضل في العالم حاليًا؟

وقال جون فاراند المدير الإداري لمنظمة "Guild and Fine Food" التي تنظّم جائزة الجبن لـCNN إنها "بطولة الجبن الدولية". وأضاف أنّ "الحكّام قرّروا أنه الجبن الأفضل في العالم. وبالتالي هو المتربّع الجديد على عرش الجبن العالمي".