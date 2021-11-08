القاهرة، مصر (CNN)-- قال مستثمرون، إن فنادق الغردقة وشرم الشيخ شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات الإشغال بمطلع الموسم الشتوي هذا العام، نتيجة رفع حظر السفر إلى مصر من بعض الدول المصدرة للسياحة وعلى رأسها روسيا وبريطانيا، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا بالمنشآت الفندقية.

ويبدأ الموسم الشتوي للسياحة في مصر منذ شهر أكتوبر حتى شهر إبريل، ويعد هو الموسم الأكثر إقبالًا من سياح الدول التي تشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة في هذا التوقيت، وخلال الشهور القليلة الماضية رفعت عددًا من الدول قرارات حظر حركة الطيران إلى مصر، وعلى رأسها روسيا، والتي قررت في 8 يوليو الماضي إلغاء حظر حركة الطيران العارض إلى مصر بعد تعليقها لمدة 5 سنوات، إثر حادث طائرة شرم الشيخ، وبعدها بشهرين اتخذت بريطانيا قرارًا مثيل.

قال رجل الأعمال ناصر عبد اللطيف أحد كبار المستثمرين بقطاع السياحة، ومالك مجموعة ريكسوس، إن نسبة الاشغالات بفنادق شرم الشيخ تتراوح بين 70 إلى 80% مطلع الموسم الشتوي هذا العام، وذلك نظرًا لأن شرم الشيخ تعد من أفضل المقاصد السياحية في العالم بهذا التوقيت من العام.

وبحسب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، فقد زار مصر نحو 3.5 مليون سائح عام 2020 مقارنة مع 13.1 مليون سائح في عام 2019، كما تراجعت إيرادات السياحة إلى 4 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة مع 13.03 مليار دولار في العام السابق، نتيجة جائحة كوفيد-19، أما خلال العام الحالي استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح في أول 6 شهور من 2021 وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار.

وحول قدرة الطاقة الفندقية لشرم الشيخ والغردقة على استيعاب السياحة، قال عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه ليس لديه حصر لحجم الغرف الفندقية ذات الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ، ولكنه يرى أنها تحتاج إلى إضافة من 30 إلى 40 ألف غرفة إضافية.

أما بالنسبة لتوقعات أعداد السائحين خلال العام الجاري، قال ناصر عبد اللطيف: "لا أهتم بعدد السياح الوافدين بقدر اهتمامي بالجودة، فالعدد ليس العامل الرئيسي، ولكن جذب سائحين بمستوى إنفاق متوسط أفضل".

وطبقت مصر مطلع هذا الشهر قرارًا بحد أدنى لسعر الخمس نجوم 40 دولار أمريكي، و28 دولار أمريكي للفنادق الأربع نجوم لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار، وجذب شريحة مرتفعة الدخل من السائحين.

من جانبه أرجع علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، تحسن نسب الإشغالات بفنادق شرم الشيخ والغردقة نتيجة عدة عوامل أبرزها نجاح الدولة في إتباع إجراءات احترازية للتصدي لجائحة كورونا، وأبرزها تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، ولذا نالت ثقة الوفود السياحية، بالإضافة إلى أن مدينة شرم تعد مقصدًا سياحيًا أمنًا فضلًا عن أنها جاذبة في موسم الشتاء فهي مدينة مزدهرة نظرًا لجوها الدافئ وسحر الطبيعة.

وسبق أن عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا اليوم الأحد مع ممثلين عن الفنادق وشركات السياحة، للتشديد على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالقواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذلك بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

وأضاف عاقل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الدولة بكل أجهزتها تقوم بالإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية وخلافه مع التزام جميع العاملين بها، ولذا ارتفعت نسبة الأشغال في شرم الشيخ.

وبحسب بيان رسمي من وزارة السياحة، ستبدأ غرفة المنشآت الفندقية خلال الأيام القليلة القادمة بالاستعانة بشركات دولية لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناءً على مراجعة الشركات المتخصصة، هذا بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل و دورات تدريبية إلزامية لجميع العاملين في المنشآت الفندقية، مع ضرورة توفير مراقب جودة في كل منشأة فندقية.

وأشار عاقل، إلى أبرز الجنسيات الوافدة إلى فنادق شرم الشيخ وهي من دول انجلترا وأوكرانيا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وبيلاروسيا وغيرها.

وتعتزم مصر خلال الفترة المقبلة اختيار الشركة الدولية لتنفيذ الحملة الترويجية الدولية لمصر خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال اختيار أفضل العروض المقدمة فنيًا وماليًا، كما تعتزم إطلاق بعض الحملات الدعائية الإلكترونية للترويح السياحي لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي في بعض الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك التعاون مع كبار منظمي الرحلات لإطلاق بعض الحملات الترويجية المشتركة، بحسب بيان رسمي لوزارة السياحة.