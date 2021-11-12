دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فرضت السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة غرامات جديدة على 10 مسافرين بحوالي ربع مليون دولار، بسبب الصراخ والبصق والدفع وتوجيه اللكمات على متن الرحلات التجارية.

ويبلغ إجمالي غرامات إدارة الطيران الفيدرالية 225 ألفا و287 دولارًا، وهو ثاني أكبر إعلان عن غرامات للمسافرين المشاغبين منذ أن طبقت الوكالة سياسة عدم التسامح في وقت سابق من هذا العام.

واقترح المسؤولون حاليًا غرامات تزيد قيمتها عن 1.45 مليون دولار على الركاب المتهمين بهذه التصرفات.

وقامت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بتغريم أحد ركاب شركة Southwest Airlines بأكثر من 26 ألف دولار بسبب لكمه مضيف طيران في رحلة يوم 5 مايو/ أيار، التي "تطلبت رعاية طبية" لاحقًا.

وأبلغت أطقم الرحلات عن 5,114 حادث ركاب جامح منذ بداية هذا العام. وتظهر بيانات إدارة الطيران الفيدرالية أن أكثر من 70٪ من الحوادث قد وقعت بسبب أقنعة الوجه.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنه تم إحالة 37 من أخطر القضايا إلى النيابة العامة الفيدرالية.

وفي بيان مشترك نادر، قالت إدارة الطيران الفيدرالية ووزارة العدل إنهما ما زالتا ملتزمين بمشاركة المعلومات حول الركاب العنيفين.

وجاء هذا الإعلان بعد شهور من الضغط من نقابات عمال الخطوط الجوية للحكومة الفيدرالية لتشديد العنف على الرحلات الجوية التجارية.

ولا تملك إدارة الطيران الفيدرالية السلطة لرفع قضايا جنائية، فقط لتقييم الغرامات المدنية التي تصل إلى 37 ألف دولار.

وقال ستيف ديكسون، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، في جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر، أمام لجنة مجلس الشيوخ للتجارة والعلوم والنقل: "أعتقد أننا نحقق تقدمًا جيدًا، ولكن هناك بالتأكيد المزيد الذي يتعين القيام به".

وأضاف: "تتطلب حقًا تعاون جميع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص، بما في ذلك المطارات، إضافة إلى مختلف جوانب الحكومة الفيدرالية".