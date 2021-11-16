دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد دخولك إلى هذا المطعم في المملكة العربية السعودية، ستتفاجأ حتمًا بأرضيته السوداء، وسقفه المفعم بالألوان والمليء بالطاولات والكراسي وغيرها.. ويبقى السؤال، كيف يبدو تصميم هذا المطعم المقلوب رأسًا على عقب!

Credit: Reverse Restaurant

واستغرق السعودي، أحمد الوصيبعي، سنوات طويلة من البحث، والتقصي، والتصميم، والتنفيذ حتى يتمكن أخيرًا من افتتاح مطعم بمفهوم غريب وفريد من نوعه في البلاد.

ورغم أنه يعيش في المنطقة الشرقية، إلا أن الوصيبعي قرر افتتاح مطعم "Reverse" في جدة، وهي تبعد حوالي 1,200 كيلومترًا عن منطقته، تعبيرًا عن حبه الشديد للمدينة.

وبسبب التنافسية العالية في قطاع المطاعم بالبلاد، هناك 3 أمور يأخذها الوصيبعي في عين الاعتبار، وهي تقديم مفهوم قوي، مع تعزيزه بطعام لذيذ، وخدمة متكاملة.

Credit: Reverse Restaurant

مفهوم قوي

وبمجرد دخولك إلى المطعم، ستجد أن جميع أغراضه قد وُضعت بالمقلوب، ما يجعل المفهوم مكلفًا، أي 4 أضعاف تكلفة المطعم الطبيعي، بحسب قول الوصيبعي.

والسبب أن سقف المطعم يحمل أوزانًا ثقيلة، لا تقتصر على الإنارة فحسب، حيث ستجد الطاولات المقلوبة، والسجاد، والسيراميك، والخشب، والنباتات، وغيرها.

Credit: Reverse Restaurant

ومن بين الأفكار المجنونة التي لم يشجعه كثيرون على تنفيذها هي استخدام أحذية من علامة "كريستيان لوبوتان" لتحديد أي من دورات المياه هي نسائية ورجالية.

وأوضح الوصيبعي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كلّف كل حذاء حوالي 10 آلاف ريال (حوالي 2600 دولار) حتى نعلقه على الباب فقط".

Credit: Reverse Restaurant

وتم تصميم أكثر من نوع واحد من كؤوس الشراب للمطعم، بحيث يكون بعضها مقلوبًا.

وبينما خُصص بعضها لتقديم العصائر، استُخدمت كؤوس صغيرة لتقديم مشروب الضيافة الخاص بمطعم "Reverse".

وما يميز هذه الكؤوس حقًا هو استخدام "رصاصة أمريكية حقيقية" في التصميم، بحسب ما أوضحه الوصيبعي.

وقال: "كانت واحدة من بين الأشياء التي رُفض إدخالها لأنها رصاصة حقيقية".

Credit: Reverse Restaurant

ليس ذلك فحسب، وإنما يتم تقديم الثلج للمشروبات بملقط مصنوع من الذهب الخالص بعيار 24 قيراطًا، وهو يحمل شهادة معتمدة من شركة ذهب رسمية.

Credit: Reverse Restaurant

طعام جيد

ومن أجل تقديم طعام بجودة جيدة، كان يجب أن يبحث الوصيبعي على شيف يستطيع الوثوق به.

وبعد متابعته لبضع حلقات من برنامج "Top Chef" بنسخته العربية، أُعجب الوصيبعي بأحد ضيوف الشرف الذين استضافهم البرنامج.

وأخيرًا، نجح في التعاون معه على تقديم طعام طبيعي وموزون، لا يقتصر على مظهره فحسب.

Credit: Reverse Restaurant

خدمة متكاملة

وعلى صعيد الخدمة، كان جميع الموظفين من الإناث، حتى مساعدة الشيف، وجميعهن يرتدين ملابسًا رسمية بالعمل.

وأوضح الوصيبعي أنه كان من الصعب توظيف أشخاصًا محترفين، ولكن تم تدريبهن جيدًا لتقديم الخدمة المطلوبة.

ويشعر زوار المطعم، خاصة النساء، بالراحة والسعادة عند جلوسهن في مطعم تديره الإناث.

الإعلان عن مفهوم المطعم

وبداية، قرّر الوصيبعي أن يعلن عن افتتاح المطعم بطريقة فريدة من نوعها ومختلفة عن بقية المطاعم.

وعادة ما يكون أول منشور على حساب المطاعم هو صورة لوجبة طعام أو إعلان رسمي لافتتاح المطعم. ولكن، قرّر رائد الأعمال السعودي نشر صورة مقلوبة لأنثى سعودية، استغرق تصويرها 6 ساعات على مدى 6 أيام.

وحملت الصورة بين طياتها رسالة أراد الوصيبعي إيصالها للناس، وهي أن المطعم "يقدم شيئًا مختلفًا، سيكون مفهومه بالمقلوب، اسمه Reverse، وتديره مجموعة من النساء، وهو جزء من مساهمتنا في رؤية 2030".

وحاز المطعم على إعجاب العديد من الأشخاص الذين يسرعون لحمل هواتفهم وتصوير المطعم بكافة تفاصيله.

وبدوره، حرص الوصيبعي على أن يجعل الأرضية سوداء اللون، بينما يفعم سقف المطعم بالألوان، حتى تتوجه الأنظار إليه على الفور.

وفي الوقت الحالي، يضع الوصيبعي أمامه هدفًا واحدًا، أي الاستمرار بالمعايير ذاتها حتى يبقى المطعم ناجحًا ويجذب إليه كافة الزوار.