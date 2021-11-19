بعد أن تم تصنيفها كواحدة من أكثر الوجهات السياحية أمانًا في العالم.. اليونان تستعد لبدء موسم السياحة الصيفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في حين أنّ جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، يأمل كثرٌ منّا بتوسيع نطاق أسفارهم أخيرًا، خلال عام 2022.

لهذا الهدف نشرت هيئات التحرير في مجلة "ناشونال جيوغرافيك" قائمة تضم 25 دولة مختلفة "يجب مشاهدتها" لعام 2022. وتوزّعت على فئات خمسة هي: الطبيعة، والمغامرة، والثقافة، والاستدامة، والأسرة، مع التركيز على المنتزهات الوطنية، والحياة البرية، والأنشطة الخارجية، إلى اختبار السفر المستدام والرحلات العابرة للأجيال.

وقال جورج ستون، المحرّر التنفيذي في ناشونال جيوغرافيك للسفر، إنّ"الجائحة سمحت للمسافرين والمجتمعات في العالم، بطرق عدّة، التبصّر وتنظيم كيفيّة اكتشافنا للعالم".

وأضاف: "من خلال هذه القائمة، تكشف ناشونال جيوغرافيك عمّا هو مختلف، وجديد، وملهم، بدءًا من مسار الدراجات الهوائية الجديد الموازي لنهر السين في فرنسا وصولًا إلى محمية منتزه شيمانيماني الوطني في موزمبيق، الذي يشير إلى التزام هذه الدولة البيئي".

اكتشافات ثقافية لا تُحصى

وشملت فئة الثقاقة جزيرة بروتشيدا الصغيرة المقابلة لسواحل نابولي، وهي عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2022، ومركز الموسيقى الأسطوري Tin Pan Alley اللندني الذي شهد نهضة أخيرًا مع افتتاح ثلاثة صالات موسيقية جديدة.

أما جزيرة هوكّايدو الواقعة أقصى شمال اليابان، فتشتهر بجمالها الطبيعي، وشلالاتها المذهلة، وحياتها البرية الغنية، لكنّها تشتهر أيضًا بالتراث الفريد لشعب الآينو الأصلي.

السياحة الخضراء

ضمن فئة الاستدامة، اختارت المجلة العريقة حديقة ياسوني الوطنية في الإكوادور، وهي محمية المحيط الحيوي الإحيائي في الأمازون، المعرضة للتهديد راهنًا، لا سيّما أنه تمّ إزالة أجزاء من الغابة الأسبوع الماضي، من أجل حفر طريق للنفط ومد خطوط الأنابيب.

وفي بولندا، أصبحت مدينة وودج الصناعية مركزًا مزدهرًا للثقافة البديلة والأعمال والتمويل. كما تمّ تعديل وظائف مصانع القطن السابقة وتحويلها إلى صالات عرض ومتاحف وقاعات مؤتمرات ومراكز مجتمعية، بينما تم تزيين وسط المدينة بجداريات رائعة.

ضمن فئة الطبيعة، يُعد قطاع كابريفي في ناميبيا، وجهة صاعدة للسفاري.

كما في إمكان الزوّار الاستمتاع بالعديد من المنتزهات الوطنية الشاسعة، والحياة البرية، وبالممرات المائية العديدة الصالحة للملاحة.

شمس ومغامرة

تعتبر مياه بحيرة بايكال التاريخية، التي تعرف باسم "بحر المقدس" لروسيا، أكبر من جميع البحيرات الكبيرة في أمريكا الشمالية مجتمعة، وتشكل حوالي ربع الاحتياطي العالمي للمياه العذبة.

يُنصح بأن يختبر عشاق المغامرات مسار الدراجات الجديد La Seine à Vélo الذي يبلغ طوله 420 كيلومتر ويمتد من باريس إلى بحر النورماندي.

وإذا كنت تفضل المشي لمسافات طويلة في الطبيعة، فهناك ممر Sentier Nepisiguit Mi'gmaq البري الذي يبلغ طوله 147 كيلومتر في نيو برانزويك، كندا.

أما في ما يخصّ الرحلات العائلية مع الأحباء، فضمّت مقترحات "ناشيونال جيوغرافيك" الساحل الجنوبي الغربي لتركيا. حيث يمكنك الغوص في مياه جزيرة بونير النقية التي تتجاوز الرؤية فيها تحت الماء 30 مترًا، ما يسمح بإطلالات رائعة على الشعاب المرجانية وحطام السفن المنسية.

الثقافة

جبل شنغماي، ولاية يونان، الصين

تين بان ألليه (Tin Pan Alley)، لندن

هوكايدو، اليابان

بروتشيدا، إيطاليا

أتلانتا، جورجيا

الاستدامة

وادي الروهر (Ruhr Valley)، ألمانيا

باركيه ناسيونال ياسوني (Parque Nacional Yasuni)، الإكوادور

وودج، بولندا

منطقة وادي كولومبيا الوطنية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، أوريغون/ واشنطن

محمية شيمانيماني الوطني، موزمبيق

الطبيعة

قطاع كابريفي، ناميبيا

شمال مينيسوتا، أمريكا

بحيرة بايكال، روسيا

محمية غابة مايا في بليز، الأمازون

ولاية فيكتوريا، أستراليا

مغامرات

مسار دراجات نهر السين، فرنسا

كوستاريكا

نيو برانزويك، كندا

جمهورية بالاو

حوض أراباهو، كولورادو

رحلات عائلية