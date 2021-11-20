دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت صورة قرد ترتسم على وجهه تعابير مؤلمة، بالجائزة الإجمالية في حفل جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لهذا العام.
وحسب بيان صادر عن جوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية، الذي نُشر الأربعاء، التُقطت هذه الصورة من قبل المصور البريطاني الهاو، كين جنسن، عندما جلس ذكر القرد على أحد الأسلاك الداعمة للجسر. وتصدرت صورته 7000 مشاركة تقدمت لهذه المسابقة.
والتقط جنسن هذه الصورة على جسر فوق نهر شون في يونان، جنوب غرب الصين، في عام 2016.
وقال جنسن في بيان: "شعرت بذهول شديد عندما علمت بفوز صورتي، خاصة مع وجود عدد لا بأس به من الصور الرائعة".
وأضاف: "الدعاية التي تلقتها صورتي خلال الأشهر القليلة الماضية كانت مذهلة. إنه شعور رائع أن تعرف أن صورك تجعل الناس يبتسمون على مستوى العالم".
وستتبرع مسابقة هذا العام بنسبة 10٪ من إجمالي إيراداتها الصافية لمنظمة Save Wild Orangutans، التي تعمل على حماية إحدى أنواع قرد الشمبانزي البر في منتزه جونونج بالونج الوطني، بورنيو.
وفاز جون سبيرز عن فئة Affinity Photo People Choice Award عن صورته لحمامة تغطي وجهها بورقة شجر.
وفاز آرثر تريفينو عن فئة جائزة حيوانات الأرض عندما رصد كلب مروج (من فصيلة السنجاب) صغيرًا يواجه نسرًا أصلعًا.
أما عن فئة جائزة الحيوانات المائية فازت صورة المصوّر تشي كي تيو التي تظهر كلبة ماء تحمل جروها بصعوبة.
وفاز فيكي جورن عن فئة جائزة "بورتفوليو" لتصويره أربع صور تظهر فيلًا صغيرًا يستمتع باللعب بالوحل في منتزه ماتوسادونا، في زيمبابواي.
وفاز عن فئة الفيديو المصور راهول لخماني، الذي يظهر في مقطعه طائر رفراف أبيض الحلق وهو يضرب طائرًا آخر باحتضان مفرط.