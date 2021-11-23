دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حوّلت إمارة دبي، عامًا بعد آخر، تحطيم الأرقام القياسية العالمية إلى شكل من أشكال الفن الذي تتقنه، وها هي تضيف اليوم معلمًا جديدًا إلى سجلّها.

إذ افتُتح أول وأعلى مسبح لا متناه في العالم بزاوية 360 درجة في Palm Tower، الذي يضم فندقًا ومبنى سكنيًّا طورّته شركة "نخيل". ويوفر المسبح إطلالات رائعة على أفق دبي.

افتُتح أول وأعلى مسبح لا متناهي في العالم بزاوية 360 درجة في Palm Tower بدبي. Credit: AURA Skypool Lounge

وشيّد مسبح Aura Skypool، الذي تبلغ مساحته 750 متر مربع ويرتفع 200 متر، على الطبقة الـ50 من المعلم الجديد والذي يضم أيضاً فندق "سانت ريجيس دبي"، في "نخلة جميرا".

مشاهد لا متناهية

يوفر المسبح إطلالات رائعة لأفق دبي. Credit: AURA Skypool Lounge

ووُصف هذا الجزء من المبنى بـ"جزيرة في السماء"، ويضم ردهة وُزّعت فيها أسرّة الشمس لكبار الشخصيات، وحانة تُقدم مشروبات الكوكتيل، وأطباق "تاباس".

وفي وسع من يرغب بالغطس في أعماق حوض السباحة المكسو بالبلاط الأزرق حجز جلسة صباحية أو في وقت المغيب، فيما التذاكر اليومية متاحة للزوار الذين يمتلكون المزيد من الوقت.

يقع المسبح على ارتفاع 200 متر. Credit: AURA Skypool Lounge

أما رسوم الدخول فتبدأ من 46 دولاراً للزيارات الصباحية، وتصل إلى 163 دولاراً لقاء خوض التجربة على جزيرة "الشخصيات بالغة الأهمية" ليوم كامل. كما يتاح لهم التمتع بكل المرافق المتواجدة ضمن مساحة Aura.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Sunset Hospitality، التي تدير المسبح اللامتناهي، أنطونيو غونزاليس، أشار في بيان نشر الشهر الماضي، إلى أنّ "Aura لا تشبه فعليًا أي وجهة أخرى في الإمارات العربية المتحدة، والعالم".

معالم الأرقام القياسية

يقع Aura Skypool في الطابق الـ50 من الفندق والمبنى السكني لشركة "نخيل". Credit: AURA Skypool Lounge

وأضاف غونزاليس أنّ "الإطلالات بزاوية 360 درجة على بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم، بدءًا من نخلة جميرا الاصطناعية، التي تحتفل بمرور 20 عاماً على بنائها هذه السنة، مرورًا ببرج العرب، وبرج خليفة، ووصولًا إلى عين دبي، كلّها في مشهديّة واحدة. إنها وجهة جديدة تخطف الأنفاس، تبرز أفضل ما في دبي على نحو متواصل".

ويأتي إطلاق Aura Skypool بعد أشهر من افتتاح منصة المراقبة "ذا فيو" (The View) في برج "النخلة" (The Palm)، التي ترتفع 240 متر وشيّدت على الطبقة ـ52 من البرج المذهل، الذي يضم أيضاً أول مطعم SushiSamba في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدرج في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أعلى مسبح لا متناه في العالم داخل مبنى يرتفع 293.906 متر وشيّد على الطبقة 77 من "Address Beach Resort" الواقع في "بوابة جميرا" (Jumeirah Gate).

وخلافًا لـ"Aura Skypool"، فإنّ روّاد هذا المسبح هم فقط نزلاء الفندق الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً وما فوق. وفي إمكان من يقصدون مطعم Zeta Seventy Seven القائم على الجهة المقابلة للمسبح التمتّع بمشاهدة المنظر الخلّاب، وإلقاء نظرة عن قرب على المسبح الذي حطّم الأرقام القياسية.