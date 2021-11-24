دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أراد صعود قمة إلبروس في روسيا ورفع علم إكسبو دبي 2020 في يوم الافتتاح، لكن الظروف لم تسمح له بالقيام بمثل هذه المغامرة، ما جعله يفكّر بأخرى (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وفي أحد الأيام، سمع المغامر الإماراتي، عبدالله حنبوص، مقولة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، عن إكسبو: "ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات.. ورسّخت مكانة دبي والإمارات.. أهلاً بالعالم.. أهلاً بالمستقبل.. أهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي".

وانطلاقًا منها، قرّر حنبوص مدّ جسر تواصل بين دول العالم في يوم واحد فقط.

وبذلك، استطاع المغامر الإماراتي من فريق UAE Outdoors زيارة جميع أجنحة الدول المشاركة الـ192، في معرض إكسبو دبي 2020، خلال 8 ساعات.

ليس ذلك فحسب، بل نجح في الحصول على أختام جميع هذه الدول في نهاية جولته.

وقبل خوضه هذه المغامرة، التي رافقه فيها صديقه ضيف الحاج، زار حنبوص موقع إكسبو أكثر من 10 مرات، ما ساعده على التعرف إلى مسارات المعرض، وأجنحته، وكيفية توزّعها.

ثمّ قسّم حنبوص خريطة المعرض إلى 4 أقسام. وزار أجنحة الدول المزدحمة أولًا من كلّ قسم، لينتقل بعدها إلى الأجنحة الصغيرة.

وكان حنبوص حريصًا على زيارة إكسبو قبل موعد افتتاح أبوابه حتى يكون من أوّل الزائرين، ويتفادى أي ازدحام. لكنّه تفاجأ بزيارة طلاب المدارس لمعرض إكسبو قرابة الساعة 12 ظهرًا.

ورغم خوفه بداية من أن تتأثر مبادرته، إلا أنه لم يواجه ازدحامًا في طريقه كونه كان قد أنهى جولته بين المنصات الأكثر ازدحاما.

وبالطبع، لم تخل هذه التجربة من التحديات، أبرزها قلة الماء وتعفّن الفاكهة التي حملها الثنائي لوجبة الغداء، بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

ورغم طواف حنبوص حول إكسبو بوقت قياسي، إلا أنه ينصح زواره بإعطاء كل جناح حقه.

وقال المغامر الإماراتي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لا أنصح الأشخاص أن يزوروا المنصات في إكسبو بيوم واحد.. أنا أردت أن أقوم بمبادرة وأوصل رسالتي".

ويشعر حنبوص بالامتنان لحكام الإمارات، وأولياء عهودهم لاستضافة مثل هذا الحدث، وينصح زواره بالآتي: