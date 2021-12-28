لا تجمّعات أو احتفالات كبيرة ليلة رأس السنة في فرنسا.. والسبب "أوميكرون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --اختبر بعض المسافرين جوًّا أيامًا قليلة صعبة خلال ذروة عيد الميلاد.

فبدءًا من الاثنين، ألغيت أكثر من 2800 رحلة طيران بالتوازي مع ارتفاع عدد الإصابات المسجّلة بكوفيد-19، في جميع أنحاء العالم. ونحو 1000 منها كانت داخل الولايات المتحدة أو إلى خارج حدودها، وفقًا لشركة FlightAware.

وإثر الارتفاع المفاجئ في عدد حالات متحوّر "أوميكرون"، قامت شركات الطيران الأمريكية بإلغاء، أو تأخير الرحلات الجوية منذ يوم الخميس 23 ديسمبر/ كانون الأول.

فماذا لو كنت أحد هؤلاء السيّئي الحظ؟ في ما يلي بعض النصائح تساعد المسافرين على التصرف لدى تأخّر رحلاتهم أو في حال ألغيت:

عالق في المطار.. كيف تتجنّب ذلك؟

الأسوأ من معرفة أن رحلتك قد تأخرت أو أُلغيت، هي أن تعلق في المطار. لذا من الأفضل أن تكتشف ذلك وأنت في منزلك قبل الانطلاق أو في غرفة فندق حيث تجري الترتيبات اللازمة.

ونصح سكوت كييز، مؤسس شركة Scott's Cheap Flights بـ"التحقق من حالة رحلتك قبل التوجّه إلى المطار، فمعظم هذه الإخطارات لا تحدث في اللحظة الأخيرة"، مضيفاً: "وفر على نفسك الذهاب إلى المطار".

وأوضح كييز، لـ CNN، أنه يجب على المسافر التسجيل للحصول على تنبيهات نصية مجانية من شركات الطيران حول حالة الرحلات عند شراء تذكرة السفر، كما يجب تنزيل التطبيق الخاص بشركة الطيران التي سيسافر على متن خطوطها الجوية على هاتفه المحمول.

كما يمكن البحث عن شركة الطيران ورقم الرحلة مباشرة عبر محرك البحث "غوغل" لمعرفة حالة الرحلة.

إذا وصلت إلى المطار.. وألغيت رحلتك..

أحيانًا، يعلن عن تأخير الرحلات أو إلغائها بعد وصولك إلى المطار. ماذا تفعل؟

قال كييز إنّ على المسافر التوجّه بأسرع ما يمكن إلى مكتب وكلاء الخطوط الجوية، ويستعد للقيام بمهام متعددة أثناء تواجده في طابور الانتظار. وأوضح كييز أن السرعة تعتبر عنصرًا أساسيًا في هذه الحالة، والوصول أولًا يحدث فرقًا.

في هذا الوقت في إمكانك الاتصال بشركة الطيران التي تسافر على متن رحلتها.

واقترح كييز إجراء اتصال دولي بشركة الطيران بدلاً من الأرقام االمحلية.

وتقول شركة الخطوط الجوية الأمريكية إنه يمكن للمسافر أيضًا استخدام كشك الخدمة الذاتية: "قم بمسح بطاقة صعودك إلى الطائرة ضوئيًا للاطلاع على تفاصيل رحلتك المحدثة، ومن هناك يمكنك أيضًا تبديل رحلتك وطباعة بطاقات صعود الطائرة الجديدة".

أسلوب التعامل وإجراء البحث.. يحدثان فرقًا

Credit: Anna Moneymaker/Getty Images

سواء كنت تتعامل مع وكيل السفر شخصيًا أو عبر الهاتف، فإن الطريقة أسلوبك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، وهذا يرتبط بتصرفاتك.

قال كييز إن "العسل يجذب الذباب أكثر من الخل"، طبّق هذا المثل على كيفية تعاملك مع وكلاء الخطوط الجوية، الذين لديهم القدرة الأكبر على مساعدتك. وقارن كيف تعاملوا مع عملاء غاضبين حقًا منذ بداية الجائحة.

وأضاف كييز أنه من خلال السؤال بلطف وتعاطف، يرجّح أكثر أن تحصل على ما تريد، مقارنة مع التعامل الفظ حيال الوضع.

ولدى كييز نصيحة أخرى عندما يحين دورك للتحدث إلى وكيل حول اتخاذ أي ترتيبات جديدة، هي: "كن مستعدًا لتقديم خياراتك الخاصة، ويعتبر إجراء البحث الخاص بك مفيدًا للغاية". وبالتالي ويمكن لوكيلك تسريع الأمور.

وإذا كنت قد حجزت من خلال موقع جهة خارجية، فيتعين عليك التعامل معها عند إلغاء الرحلات.

إذا كان سعر التذكرة هو نفسه، اقترح كييز أن تحجز مباشرة مع شركة الطيران، إذ في حالة حدوث خطأ ما، قد يكون التعامل مع مجموعات متعددة من السياسات أكثر تعقيدًا.

محجوز في المطار خلال الليل

Credit: Rebecca Blackwell/AP

ماذا تفعل إذا بدا أنك لن تكون قادرًا على السفر حتى اليوم التالي، ولست في مدينتك؟ قال كييز إنه يمكنك الطلب من شركة الطيران أن توفر لك فندقًا أو تعطيك قسيمة فندق".

رغم ذلك، يعتقد أن شركة الطيران لن توفّر لك هذه الخدمة ربما إذا سببت الإلغاء أو التأخير ناجم عن الطقس، أو مشكلة ميكانيكية في الطائرة.

يعتمد ما قد تحصل عليه من شركة الطيران على ظروف محدّدة استوجبت إلغاء الرحلة، لذا من المفيد الإطلاع على سياسات شركة الطيران.

ولينتبه المسافر إلى ما توفّره له بطاقته الائتمانية، التي ربما تحتوي ضمن بنودها على حماية لحاملها في حال السفر، كأن تغطي مصاريف غرفة الفندق مجانًا، وربما تغطي تكاليف الطعام وسيارة الأجرة إلى الفندق.

وإذا تأخرت رحلتك ولم تُلغَ، قد ترغب بالنظر إن كنت ستنتظر في المطار أم لا. وانطلاقًا من ظروفك الشخصية، قد يكون البقاء هناك لمدة 5 أو 6 ساعات أسهل من الذهاب إلى الفندق، كما لفت كييز إلى التحقق إذا كان يوجد فندق داخل المطار.

إلغٍ رحلتك.. وسافر لاحقًا

أوضح كييز أنه إذا كان من المقرر أن تسافر خلال الأسبوع المقبل وكنت قلقًا بشأن أوميكرون، فيمكن لشركات الطيران إجراء تغييرات مجانية على رحلتك، وإذا كنت ترغب في تبديل تواريخ السفر الخاصة بك، فيمكنك تغييرها من دون غرامات.

وأشار أيضًا إلى أنه في حال كانت مواعيد السفر الجديدة أقل كلفة، فيمكنك توفير بعض المال.

استرداد مستحقات رحلتك

تقول وزارة النقل الأمريكية إنه يحق لك استرداد تكلفة تذكرتك إذا اخترت عدم السفر بسبب الإلغاء أو "التأخير الكبير".

هذه هي السياسة، بغض النظر عن السبب الذي أدى إلى إلغاء شركات الطيران الرحلة أو تأخيرها.

ومع ذلك، فإن عبارة "تأخير كبير" لا يزال تفسيرها يحتمل التأويل

وفقًا لموقع وزارة النقل على الإنترنت، "لم يحدد بالضبط ما الذي يشكل" تأخيرًا كبيرًا، أمّا استردادك للأموال فيعتمد على العديد من العوامل، منها طول فترة التأخير، ومسافة الرحلة، وظروفك الخاصة.

وتحدد وزارة النقل "التأخير الكبير" بهدف استرداد الأموال، وفق كل حالة.