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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لن يتم إطلاق قطار Orient Express La Dolce Vita الجديد في وقت قريب، لكن يبدو أن الخدمة المرتقبة للغاية تستحق الانتظار بالتأكيد.

تمّ الكشف عن صور القطار المكوّن من 11 عربة، الذي يكرّم فترة "لا دولتشي فيتا" التي طبعت الستينيات من القرن الماضي، ليكشف عن تصميم داخلي فخم يشبه فندق بوتيك أكثر من كونه عربة لسكة حديد.

Credit: Courtesy Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

ويتألف Orient Express La Dolce Vita من ستة قطارات، يضم كل منها 12 من "العربات الفاخرة"، و18 جناحًا، و"جناح الشرف"، وعربة مخصصة للمطعم تقدم "تجربة تناول طعام من فئة خمسة نجوم".

وسيسافر كل قطار عبر 14 منطقة و131 مدينة حول إيطاليا، وكذلك من روما إلى باريس وإسطنبول، وستستغرق الرحلات بين ليلة وثلاث ليالٍ.

Credit: Courtesy Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

وستغطي المسارات مساحة 16 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية من الشمال إلى الجنوب، ضمنًا رحلة بين المدينتين الإيطاليتين البندقية وتريستي، على طول الساحل الدلماسي باتجاه مدينة سبليت الكرواتية، بالتوازي مع رحلات عبر تلال توسكانا وفي محيط صقلية.

وهذا مشروع مشترك بين Trenitalia، التي تشكّل جزءًا من شركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية Ferrovie dello Stato، وشركة Arsenale S.p.A، المتخصصة في الضيافة الفاخرة.

ويتم تقديم التجربة على أنها "طريقة صديقة للبيئة لاختبار الجمال الإيطاليا".

Credit: Courtesy Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

ويقول لويجي كورادي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Trenitalia: "سيعمل قطار La Dolce Vita على تسريع سياحة القطارات الفاخرة، وسيجذب العديد من الركاب باعتباره وسيلة آمنة ومستدامة بيئيًا للتنقل، تحمي البيئة، وتسمح لهم بإعادة اكتشاف الأماكن الأكثر روعة في منطقتنا".

وتم تصميم القطار من قبل استديو Dimorestudio، الذي جمع بمهارة بين العصر الذهبي للتصميم الإيطالي والطابع الأكثر معاصرة.

واستخدم في الداخل السجاد الملوّن، والنوافذ ضخمة والأعمال الفنية المعاصرة.

Credit: Courtesy Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

يقول سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Accor: "تقدم هذه القطارات رؤية جديدة للسفر الفاخر تتجاوز خيالنا".

ويذكر أنّ السفر على متن Orient Express La Dolce Vita باهظ الثمن، حيث تصل الكلفة الوسطية للرحلات إلى حوالي ألفين يورو، أي حوالي 2255 دولارًا، للشخص الواحد في الليلة.

Credit: Courtesy Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

وتم الإعلان رسميًا عن القطارات في وقت سابق من هذا العام، من خلال رحلة تجريبية انطلقت من روما إلى تشيفيتافيكيا، على ساحل لاتسيو.

قدّم الشيف كارلو كراكو الطعام لمن هم على متن الرحلة، الذين كانت لهم فرصة تذوق ما سيختبره الضيوف في الخدمة المقبلة.

Credit: Courtesy Orient Express La Dolce Vita/Accor/Dimorestudio

وسينضم قطار "الحياة حلوة" إلى قطار Venice-Simplon Orient Express، الذي يتألف من عربات تم ترميمها من خدمة Orient Express الأصلية في عشرينيات القرن الماضي.

وكان وضع القطار الفاخر في الخدمة منذ عام 1982، وسافر في جميع أنحاء أوروبا من مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى اسطنبول كذلك، مرة واحدة في العام.