صورة لقرية إيطالية من السماء تثير الدهشة..ما حقيقتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر إيطاليا بمواقعها الأثرية وأماكنها الطبيعية الخلابة التي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم، ولكن هذه القرية الإيطالية قد تلفت الانتباه لسبب مختلف تمامًا.

وتمكن مصور إيطالي من التقاط صورًا جوية مثيرة للدهشة لقرية صغيرة في جزيرة صقلية الإيطالية بواسطة كاميرا طائرة لأول مرة، والتي تظهر على هيئة رجل ممدود الذراعين والرجلين.

تشنتوريبي هي قرية وبلدية في مقاطعة إنا بإقليم صقلية جنوب إيطاليا Credit: Pio Andrea Peri /@pioandreaperi

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يُوضح المصور بيو أندري بيري أنه يقوم بتوثيق قرى معينة كتلك القرية من الأعلى ليطلع العالم على مثل هذه الثروات الأراضيه غير المعروفة، مشيرًا إلى أنه أمر مجٍز للغاية بالنسبة له.

واستطاع بيري أن يحصل على هذه المشهد المثير من خلال الوصول إلى أعلى نقطة ممكنة، ثم تحليق الطائرة بدون طيار خاصته إلى ارتفاع 120 مترًا، في محاولة للعثور على أفضل زاوية لإبراز الشكل الغريب للقرية.

وبعد أن اكتشف بمحض الصدفة غرابة شكل قرية تشنتوريبي على "خرائط غوغل"، قرّر أندريبيري الذهاب إلى هناك لرؤية المشهد بنفسه.

ويقول: "عندما رأيت بأم عيني شكل القرية من أعلى، أصابتني الدهشة وتركت مساحة للخيال، ثم حاولت بعد ذلك توثيقها في أوقات مختلفة من الليل والنهار لإبراز كل المشاعر الممكنة".

وفي وقت قصير، لاقت الصور انتشارًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما تثيره من دهشة وفضول.

ويشير بيري إلى أن العديد من الصحف العالمية قامت بمشاركة ونشر الصور، والتي ساهمت بدورها في شهرة القرية في جميع أنحاء العالم.

وعبر حسابه على موقع "انستغرام"، شارك المصور مقطع فيديو لليلة التي قضاها بلا نوم في انتظار الفجر لإبراز أفضل ما يمكن أن تقدمه لنا المناظر الطبيعية ذات الشكل الغريب، بعد رحلة استغرقت ساعتين بالسيارة.

ويشرح بيري أنه من الأعلى، يمكن رؤية القرية على هيئة رجُلٍ مستلقٍ، بينما هناك من يراها على هيئة نجمة البحر.



وتعود أصول هذه القرية إلى عصور ما قبل التاريخ، وتتجلى القيمة التاريخية المهمة للمكان من خلال الكمية الكبيرة من الاكتشافات الأثرية الموجودة في الموقع، وغالبيتها منتشر في متاحف مختلفة حول العالم، حسبما ذكره بيري.



وتقع قرية تشنتوريبي التي يُطلق عليها اسم "شرفة صقلية" في شرق الجزيرة، على بعد 60 كيلومترًا من مقاطعة إنا، وهي مبنية على قمة جبل يوفر إطلالة رائعة على جبل إتنا وسهل نهر سيميتو.